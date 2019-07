Eliana Michelazzo, l’intima confessione e le accuse al vero Simone Coppi

editato in: da

Eliana Michelazzo, una delle protagoniste del caso Prati, sta cercando di riprendere in mano la sua vita. Mettere da parte il passato, però, non è semplice e la ragazza, ripercorrendo quanto accaduto, si è lasciata andare a nuove accuse.

Eliana, infatti, è stata fortemente coinvolta nella serie di inganni che hanno portato all’annuncio del matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone e la conseguente caduta del castello di menzogne costruito intorno a questo finto evento. Una volta che tutta la verità è venuta a galla, la Michelazzo, al tempo agente della showgirl sarda, è stata additata da alcuni come complice e da altri come vittima.

E come vittima si è proclamata anche lei. Infatti ha confessato, davanti le telecamere di Barbara D’Urso, non solo l’inesistenza di Mark Caltagirone, ma anche quella di Simone Coppi, suo presunto marito da circa dieci anni. A farle credere l’esistenza di entrambi gli uomini sarebbe stata, secondo Eliana, la collega e amica Pamela Perricciolo.

Insomma, stando al racconto della Michelazzo, per anni avrebbe creduto che tal Simone Coppi fosse suo marito, se non per la legge almeno per il sentimento che li legava. Un uomo di cui era profondamente innamorata ma con il quale, però, avrebbe intrattenuto una relazione esclusivamente virtuale, fatta di messaggi e foto scambiate.

Una volta appurata l’inesistenza di Simone Coppi, si è capito che le foto dell’uomo appartenevano in realtà a Stephan Weiler, modello svizzero totalmente estraneo ai fatti. Quest’ultimo, una volta appreso ciò che stava succedendo e trovatosi di fronte alla Michelazzo ha reagito con estrema freddezza e rabbia. Il fatto che la sua immagine sia stata utilizzata per un inganno non gli è andato proprio giù.

Ed è proprio a Stephan Weiler che va una nuova accusa di Eliana Michelazzo che, in un intervista al settimanale Nuovo, ha dichiarato di essere rimasta un po’ delusa dall’atteggiamento dell’uomo. L’ex agente della Prati si aspettava una maggiore comprensione da parte dell’attraente modello e, magari, un abbraccio. Ha confessato, inoltre, di essersi chieste se magari sarebbe veramente potuta piacergli, anche se è consapevole che il modello è attualmente impegnato.

Una lieve cotta, quella della Michelazzo, che oggi sta cercando di riprendere il controllo sulla sua vita e che spera di trovare un uomo romantico e sognatore che la ami e desideri veramente. E, questa volta, preferibilmente senza il filtro dello schermo di uno smartphone.