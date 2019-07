Eliana Michelazzo, la nuova vita dopo il caso Prati

editato in: da

Eliana Michelazzo è sicuramente una delle protagoniste dell’affaire Prati.

Dopo mesi di bugie, infatti, è stata lei a cedere per prima e a confessare quello che tutti avevamo ormai immaginato: il matrimonio con Mark Caltagirone era una finta. Ha aggiunto, però, di essersi resa conto di questo solo dopo molto tempo e, quindi, di non aver partecipato volontariamente all’inganno.

La confessione della Michelazzo, poi, era andata anche oltre. Aveva dichiarato, infatti, di aver capito che anche il suo matrimonio, in realtà, era un inganno. Eliana, stando a quanto riportato dalla stessa, si sarebbe frequentata con un uomo, Simone Coppi, per circa dieci anni solamente attraverso chat e messaggi. Una relazione talmente profonda da farla allontanare da tutti i suoi familiari.

In questi anni, Eliana Michelazzo, si era detta sposata e quando aveva scoperto la non esistenza dell’uomo era sprofondata in una grande amarezza. Nei salotti di Barbara D’Urso la ragazza, ex agente di Pamela Prati, aveva raccontato tutti i dettagli della sua storia, mostrando anche i tatuaggi dedicati a quello che pensava essere suo marito. Le sue accuse, infine, erano ricadute sulla collega Pamela Perricciolo artefice, secondo la sua opinione, di tutta la messa in scena.

Dopo la chiusura del caso Prati, quindi, Eliana Michelazzo ha dovuto cambiare totalmente vita. Ha iniziato coprendo tutti i tatuaggi dedicati al finto marito ed eliminando dalle sue amicizie le due persone che, insieme a lei, avevano dato vita a questa assurda vicenda: Pamela Prati e Pamela Perricciolo.

Come sia cambiata la sua vita è apparso evidente al suo quarantesimo compleanno, festeggiato in una discoteca insieme ad alcuni amici. Quindi, pochi vip e star del web. Se, prima, infatti, la Michelazzo era circondata dai personaggi appartenenti alla sua agenzia e al mondo dello spettacolo, oggi pochi le sono rimasti a fianco.

Pochi volti noti, tra cui Giacomo Urtis e Selvaggia Roma, ex partecipante di Temptation Island. Quest’ultima, in particolare, ha sempre difeso l’amica anche durante il caso Prati, sostenendo la sua innocenza e affermando di credere alla sua versione.

Nonostante le difficoltà, anche economiche, quella che appare oggi è un’Eliana Michelazzo più serena e forte, che sta riprendendo in mano la sua vita e sempre presente sui social. Che si sia finalmente buttata alle spalle il caso Prati?