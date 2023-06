Massimo Giletti e Sofia Goggia carezze in costume: beccati da Pamela Prati

Fonte: IPA Massimo Giletti e Sofia Goggia, le foto in piscina confermano l'amore

Si è spesso parlato di Massimo Giletti e Sofia Goggia, tra accenni e voci di corridoio. Il settimanale Chi li ha fotografati insieme in piscina, il che spinge in direzione della conferma della loro relazione, anche se le cose non sono così semplici come possono sembrare.

Massimo Giletti e Sofia Goggia

Ma è vero che Massimo Giletti e Sofia Goggia sono una coppia? Da mesi le voci si rincorrono sul noto giornalista 61enne, che ha visto concludere di colpo il proprio impegno su La7, e la sciatrice olimpica 30enne.

I due non hanno mai confermato nulla, anche se nel corso dell’intervista a Belve lui si è lasciato andare un bel po’ in merito. Il settimanale di Alfonso Signorini li ha beccati in pieno relax, in costume a bordo piscina presso l’hotel Parco dei Principi a Roma. Lei alloggia qui, impegnata nella Capitale per motivi lavorativi, e lui l’ha raggiunta per trascorrere qualche ora insieme.

Che si tratti di un’amicizia o di qualcosa di più non è dato saperlo, dal momento che i due sono stati attenti a non dare troppo nell’occhio. Neanche un bacio ma sono rimasti per tutto il tempo l’uno di fianco all’altra, chiacchierando serenamente.

L’arrivo di Pamela Prati

La vicenda diventa in parte esilarante con l’arrivo di Pamela Prati. A guardarla dalla prospettiva dei paparazzi, dev’essere stato complicato comprendere il perché dell’atteggiamento della celebre showgirl.

Al suo arrivo in piscina, è passata di fianco a Massimo Giletti e Sofia Goggia, decidendo di non considerarli minimamente. Ha proseguito per la sua via, sistemandosi altrove, ignorandoli del tutto.

La risposta della coppia? Poco dopo Massimo Giletti, che per primo aveva intervistato Pamela Prati dopo il caos Mark Caltagirone, ha deciso di allontanarsi con la Goggia, recuperando i propri oggetti e rientrando in hotel. Di loro nessuna traccia all’esterno per alcune ore, per poi decidere di uscire separatamente, dopo questa parentesi romantica (forse).

Giletti-Goggia, tra conferme e smentite

Al di là delle voci, ad accendere il gossip in merito alla presunta storia d’amore tra Massimo Giletti e Sofia Goggia, separati da ben 30 anni, sono state proprio le parole del giornalista. Ospite di Francesca Fagnani, ha parlato della propria vita amorosa passata e presente.

Ha confermato d’essere impegnato sentimentalmente, con la conduttrice che, sorniona, ha lasciato intendere di conoscere esattamente l’identità della sua compagna segreta, chiedendogli poi se lei sia una “donna in pista (da sci)”. Un siparietto andato in onda a febbraio 2023 e il mese successivo sono giunte le parole, ben più dure, della campionessa.

Sofia Goggia ci ha tenuto a mettere la parola fine al gossip sul suo conto: “Stiamo parlando del nulla. Capisco le dinamiche della comunicazione e da una messa frase in un’intervista televisiva si mette in moto la macchina del gossip”. Le foto pubblicate da Chi però raccontano tutt’altra versione dei fatti.

Tra i due c’è quantomeno un’amicizia, che fanno attenzione a tenere il più possibile protetta dalle telecamere. La sua smentita potrebbe quindi suonare molto simile a quella di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, che non volevano altro che del tempo per raccontare il tutto a modo loro. Alla fine sappiamo com’è andata a finire.