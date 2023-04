Massimo Giletti e Sofia Goggia stanno insieme: l’indizio che non lascia dubbi

Massimo Giletti e Sofia Goggia sono una coppia? Stando alle dichiarazioni rilasciate da parte dei diretti interessati sembrerebbe di no, ma l’ultimo indizio scovato da Striscia La Notizia, ormai decisa a scoprire la verità, pare non lasciare dubbi. Il conduttore piemontese ha già avuto modo di smentire ogni indiscrezione proprio in occasione del Tapiro d’Oro consegnatogli a seguito della sospensione del suo programma Non è l’arena, trasmesso nella domenica di La7, ma il tg satirico è comunque tornato alla carica con nuovi dettagli.

Massimo Giletti e Sofia Goggia fidanzati, il dettaglio che non sfugge

È un lavoro di fino, quello svolto da Striscia La Notizia in merito alla presunta relazione tra Massimo Giletti e Sofia Goggia, che da mesi sta interessando il pubblico nonostante entrambi abbiamo cercato di negare tutto. Ultimo in ordine di tempo è stato proprio lui, in occasione dell’incontro con Valerio Staffelli per la consegna del premio più dissacrante della tv italiana.

“Niente di niente”: questa è stata la sua risposta alle domande incalzanti dello storico inviato di Canale5, che torna a bocca asciutta dalla missione Tapiro, lasciata di fatto a metà dalla riluttanza del conduttore e dalla sua volontà di mantenere riservata la vita privata. Le indiscrezioni si sono però rincorse per mesi, a cominciare dalla lunga intervista che Massimo Giletti aveva concesso a Belve da Francesca Fagnani. In quell’occasione, aveva però instillato il dubbio, dribblando abilmente le domande della conduttrice intenzionata a farlo confessare.

Lei, invece, aveva dapprima allontanato le domande de Le Iene chiedendo silenzio (No, non rompermi i cogl***i, ho la gara a cui pensare. Non fare domande) e poi, con toni più pacati, era tornata sull’argomento sulle colonne di DiPiù: “Non ho detto che sono single. Ho solo detto che in questo momento della mia vita farei fatica a gestire una relazione stabile. Ma non ho detto che sono single…”.

A portare il primo indizio di conferma ci ha pensato Striscia La Notizia, notando qualcosa che in pochi avrebbero captato. Massimo Giletti e Sofia Goggia indossano lo stesso cappellino e gli stessi occhiali. Una coincidenza? Forse, anche se potrebbe trattarsi anche di un vezzo di coppia che li mette inevitabilmente in collegamento.

Il Tapiro d’Oro a Massimo Giletti

Le voci sui motivi della sospensione di Non è l’arena non si placano. Tantissime le possibilità sul tavolo, con una sola certezza: la domenica di La7 ha già iniziato a fare a meno del programma. Il conduttore continua a dirsi incredulo, parteggiando però per la sua squadra di lavoro che sarebbe stata lasciata a terra da un momento all’altro. La sospensione gli è comunque valsa un Tapiro d’oro: “Bisogna chiedere a Cairo il perché mi abbiano mandato via, forse l’ha fatto perché sono juventino. L’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti”.

Si parla già di un possibile ritorno in Rai, in particolare su Rai2, e che il conduttore avrebbe già firmato per il rientro in Azienda. Niente di certo, soprattutto perché si tratta ancora di indiscrezioni, benché sembri uno scenario verosimile soprattutto in relazione ai recenti accadimenti con la Rete di Urbano Cairo.