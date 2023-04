“Striscia”, Tapiro d’oro per Massimo Giletti dopo la sospensione

Fonte: Ansa Massimo Giletti

Non è certo un periodo sereno per Massimo Giletti, cacciato improvvisamente – e senza troppi complimenti – da La7. Dopo sei anni al timone di Non è l’arena, il conduttore ha visto chiudere i battenti della sua trasmissione senza un motivo preciso (e da un giorno all’altro), scatenando la curiosità e, in alcuni casi, l’indignazione del pubblico. Per questo Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, ha fatto recapitare il Tapiro d’oro a Giletti, il quinto della sua carriera.

Tapiro d’oro a Massimo Giletti dopo la chiusura di “Non è l’arena”

Dopo la chiusura improvvisa di Non è l’arena e la sospensione senza spiegazioni da La7, Massimo Giletti ha ricevuto il suo quinto Tapiro d’oro, consegnato come di consueto da Valerio Staffelli durante la puntata di Striscia la Notizia in onda venerdì 14 marzo.

La sospensione dalla rete è arrivata in modo inatteso, lasciando il conduttore e i suoi collaboratori senza alcuna spiegazione, almeno per il momento. “Non è che Fabio Fazio, che la fece mandare via dalla Rai…”, ha detto l’inviato di Striscia la Notizia, ipotizzando che il conduttore di Che Tempo che fa sia anche stavolta il mandante dell’allontanamento di Giletti.

“E Fazio andrebbe a La7? Neanche i Dumas padre e figlio potrebbero scrivere una sceneggiatura di questo tipo. Ma Cairo è più bravo ancora”, ha replicato Giletti, che ha aggiunto, con tono scherzoso: “Magari vengo a Mediaset“.

Quel che è certo è che il conduttore non ha alcuna risposta sul suo inaspettato allontanamento dalla rete: “Bisogna chiedere a Cairo il perché mi abbiano mandato via, forse l’ha fatto perché sono juventino”, ha spiegato Giletti. E quando Staffelli gli ha chiesto se l’allontanamento fosse collegato con la discussa messa in onda dello speciale su Matteo Messina Denaro, risponde: “L’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più

comodo tenerle nei cassetti”.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Massimo Giletti, il commento sul flirt con Sofia Goggia

Da qualche tempo ormai si parla di un possibile flirt tra Sofia Goggia e il conduttore. A scatenare il gossip erano state le dichiarazioni dello stesso Giletti a Belve: ai microfoni di Francesca Fagnani, parlando della sua situazione sentimentale, aveva dichiarato (con non poca reticenza): “Io sono cresciuto tra le montagne, quindi mi trovo molto a mio agio”.

Le sue parole avevano scatenato i rumors sulla sua vita privata, e tutti gli indizi seminati dal giornalista lasciavano intuire che la donna al suo fianco potesse essere proprio la campionessa di sci, “una donna in pista”, come l’aveva definita Fagnani.

Nel frattempo, a gettare ancora più fumo sulla vicenda, un’intervista di Sofia Goggia, che sulle pagine del settimanale Di Più aveva confessato: “Non ho detto che sono single. Ho solo detto che in questo momento della mia vita farei fatica a gestire una relazione stabile. Ma non ho detto che sono single”.

Un argomento che non poteva certo essere lasciato indietro da Valerio Staffelli, dopo il polverone sollevato dalle dichiarazioni di entrambi. Ma Giletti ha deciso di liquidare il chiacchierato gossip con poche parole: “Il niente del niente“.