Sofia Goggia: “Non sono single”. Le voci insistenti su Massimo Giletti

Fonte: IPA Sofia Goggia e i rumors su Massimo Giletti

Abituata da sempre a tenere ben distinte la sfera professionale da quella privata, questa volta Sofia Goggia ha voluto fare un’eccezione. E, in un’intervista rilasciata a Di Più, si è sbilanciata dopo le numerose voci che la vorrebbero sentimentalmente legata a Massimo Giletti. La sciatrice, campionessa olimpica e orgoglio italiano per la sua ricca carriera di successi, non ha espressamente fatto il nome del giornalista ma ha ammesso allo stesso tempo di non essere single. Cosa si nasconde dietro le sue parole?

Sofia Goggia e i rumors su Massimo Giletti: ora parla la sciatrice

Si infittisce il mistero attorno alla vita sentimentale di Sofia Goggia, sciatrice di grande successo nonché campionessa olimpica. Nel corso della sua vita è sempre stata abituata a parlare sul campo, o meglio, sulle piste da sci, mostrandosi al mondo per il suo innato talento e per la sua carriera professionale ricca di trionfi. La vita privata, invece, ha sempre preferito conservarla nel massimo riserbo, lontana dai riflettori e dal mondo del gossip. Questa volta però ha voluto fare un’eccezione, sbilanciandosi senza però fare nomi né riferimenti troppo specifici.

Da giorni si parla di un possibile flirt tra la sciatrice e Massimo Giletti. Il gossip è presto rimbalzato sul web soprattutto dopo le dichiarazioni del giornalista che, intervistato da Francesca Fagnani a Belve, ha ammesso, parlando della sua attuale situazione sentimentale: “Io sono cresciuto tra le montagne, quindi mi trovo molto a mio agio”. In molti hanno letto nelle sue parole un riferimento proprio a Sofia Goggia, la quale ha ora preso parola in un’intervista a Di Più.

Al settimanale la campionessa specifica, senza però fare nomi: “Non ho detto che sono single. Ho solo detto che in questo momento della mia vita farei fatica a gestire una relazione stabile. Ma non ho detto che sono single”.

Sofia Goggia, come conquista gli uomini: “Sguardo killer e vado al punto”

Il cuore di Sofia Goggia, dunque, in questo momento potrebbe battere per una persona non meglio specificata e sulla quale, per ora, intende mantenere il silenzio. “In questo momento farei fatica a pensare di condividere una vita con un’altra persona, sono una donna leale e onesta, ma non sono abituata a condividere gli spazi di una casa. Le mie priorità in questo momento sono altre” ha poi aggiunto la sciatrice.

Nessun riferimento a Massimo Giletti, sebbene la loro presunta relazione sia al centro del gossip in quest’ultimo periodo, tra scoop e indiscrezioni. Al momento entrambi preferiscono concentrarsi sulla propria vita professionale: la campionessa sulle gare in pista, il giornalista sul suo lavoro in tv e sul suo possibile quanto clamoroso ritorno in Rai, dove potrebbe prendere il posto di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa.

Sebbene al momento il mistero su Giletti resta tale, Sofia Goggia non abbandona la possibilità un giorno di innamorarsi di qualcuno. E rivela il suo abituale “piano di conquista”: “Se c’è uno che mi piace, gli faccio uno sguardo “killer”. Vado al punto senza fare “troppi slalom”, sono una discesista e vado diritta al traguardo”.