Pamela Prati sorpresa con il nuovo fidanzato: si chiama Simone e ha 19 anni

Fonte: IPA Pamela Prati, su Instagram i segreti del suo corpo perfetto

Pamela Prati in love. Da qualche tempo si vocifera di un nuovo amore per la primadonna del Bagaglino e ora è stata finalmente svelata l’identità dell’uomo che ha rubato il cuore alla soubrette. Si tratta di Simone Ferrante, un affascinante modello. Segni particolari? Bellissimo e giovanissimo: ha infatti appena 19 anni, 45 in meno dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il prossimo 26 novembre la Prati spegnerà 64 candeline ma questa ricorrenza non sembra essere un problema per le sue liaison, vissute sempre con passione e intensità.

Il nuovo fidanzato di Pamela Prati ha solo 19 anni

Pamela Prati è stata sorpresa dai paparazzi di Diva e Donna mentre abbracciava e baciava, per le strade di Roma, Simone Ferrante. La sintonia e la complicità tra i due è papabile. Qualche settimana fa, su Instagram, la showgirl ha condiviso una romantica strofa di Alda Merini, rivolta al nuovo amore che è stato ripreso di spalle, mentre cammina a braccetto con la Prati. “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento”, ha scritto Pamela, che sembra proprio aver ritrovato finalmente la serenità che cercava da anni.

Al momento non è chiaro dove, come e quando, Pamela Prati abbia conosciuto Simone Ferrante. Quel che è certo è che in una vecchia intervista l’amica di Valeria Marini si è espressa riguardo la possibilità di vivere relazioni con uomini più piccoli in questi termini: “Detesto la parola toy-boy. Le persone non sono giocattoli, e l’età in fondo è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene”.

Anche per questo nel passato amoroso di Pamela ci sono stati altri uomini più giovani d’età. Come ad esempio Luigi Oliva, l’imprenditore più piccolo di 14 anni che Pamela Prati ha frequentato per un anno nel 2017. O Max Bertolani, l’uomo che l’ex gieffina sognava di sposare qualche tempo fa e più piccolo di ben sei anni.

Simone Ferrante: chi è il fidanzato di Pamela Prati

Scarse, per ora, le informazioni riguardanti Simone Ferrante. Ha 19 anni, è un modello e su Instagram ha 14mila follower. Come si evince dai sociale network è seguito da due agenzie e in passato ha posato per marchi importanti come Calvin Klein. Per lavoro è spesso in giro per l’Italia e l’Europa, da Milano a Londra, fino alla Francia. Sul suo account condivide principalmente scatti di servizi fotografici, ma della sua vita privata non c’è alcuna traccia.

Il ritorno in televisione di Pamela Prati

Con un nuovo amore e più carica che mai Pamela Prati si prepara al suo ritorno sul piccolo schermo. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip – che l’ha aiutata a scrollarsi di dosso il caso Mark Caltagirone che ha seriamente compromesso la sua carriera televisiva, cinematografica e teatrale – la ballerina è stata ingaggiata da Carlo Conti per la prossima edizione di Tale e Quale Show su Rai 1. Dal prossimo settembre Pamela, che nella Casa più spiata d’Italia ha avuto un flirt con l’ex conduttore di Bim Bum Bam Marco Bellavia, sarà pronta a mettersi alla prova tra imitazioni, costumi e critiche. Un modo per dimostrare ancora una volta il suo talento e stupire e far divertire il pubblico.