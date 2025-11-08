Anticipazioni Verissimo 8 novembre, gli ospiti: Amanda Sandrelli e Eliana Michelazzi sul “Prati-gate”

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

Verissimo va in onda sabato 8 novembre con un nuovo appuntamento, condotto, come sempre, da Silvia Toffanin. Ospite attenta e pronta a cogliere le pieghe più intime dei suoi intervistati, Toffanin accoglie nel suo studio alcune personalità del mondo dello spettacolo pronte a mettersi in gioco. Amanda Sandrelli, Eliana Michelazzo, Raffaella Fico… e molti altri. Tutti gli ospiti e le anticipazioni della nuova puntata.

Verissimo, le anticipazioni dell’8 novembre: gli ospiti

Piatto ricco a Verissimo nella puntata di sabato 8 novembre. Ospiti d’eccezione e attesissimi per gli spettatori in studio e a casa. Silvia Toffanin è infatti pronta ad accogliere l’attrice Amanda Sandrelli. Figlia di Gino Paoli e Stefania Sandrelli, si è più volta raccontata tra gioie e dolori nel salotto di Canale 5. Questa volta è pronta ad offrire un’intervista ritratto che non dimenticheremo.

Dopo il debutto nel 1984, accanto alla madre Stefania nel film L’attenzione, la vera consacrazione al grande pubblico avvenne in Non ci resta che piangere al fianco di Massimo Troisi e Roberto Benigni. Iconico e indimenticabile il duetto con il padre nella canzone La Bella e la Bestia. Amanda è pronta a svelare i momenti più significativi della sua carriera, ma non eviterà certo di parlare della propria vita privata. Oggi infatti, dopo le relazioni passate, Amanda ha ritrovato l’amore: dal 2018 è legata a Paolo Giovannucci, attore e suo primo fidanzato da ragazzina. Una vita segnata anche da momenti dolorosi, come la perdita del fratello.

Eliana Michelazzo sul “Prati-gate” e Raffaella Fico

Torna su Canale 5, nello studio di Verissimo, il caso denominato “Prati-gate”, scoppiato nel 2019, a seguito della fantomatica storia tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. A parlarne con Silvia Toffanin c’è Eliana Michelazzo, finita alla ribalta della cronaca dopo accuse e procedimenti per truffa, in seguito ai quali la sua vita è totalmente cambiata. La donna ha infatti iniziato una nuova vita trasferendosi a Ibiza.

Un nuovo inizio, lontano dai riflettori. Nel talk del pomeriggio del sabato Mediaset è pronta a raccontare gli ultimi anni, intensi e difficili. L’ex agente di Pamela Prati, dopo una lunga vicenda giudiziaria, è stata recentemente assolta dall’accusa di coinvolgimento di un minore nel noto caso del “Prati-gate”.

Inoltre, in studio, è pronta a parlare di “un nuovo capitolo di vita” Raffaella Fico, in un’intervista ricca di emozioni che promette sorprese. Nelle scorse settimane, infatti, sono circolate alcune indiscrezioni su una sua presunta gravidanza… Che sia pronta al grande annuncio? Presente anche Filomena Mastromarino (Malena) pronta a parlare del proprio percorso degli ultimi tempi e Patrizia Pellegrino con le tante prove superate. Infine, ospite del talk anche Burak Tozkoparan, l’attore turco che nella serie di Canale 5 La notte nel cuore interpreta Cihan.

Quando e dove vedere Verissimo

Sabato 8 novembre va dunque in onda una nuova imperdibile puntata di Verissimo. Silvia Toffanin condurrà le sue intervista come sempre su Canale 5, dalle 16:30. Il programma è inoltre trasmesso in contemporanea su Mediaset Infinity. Sempre sulla piattaforma Mediaset è possibile rivedere i momenti salienti in qualunque momento nei giorni successivi alla messa in onda. Anche sui social lo show può essere goduto attraverso gli highlights delle interviste. Insomma, in qualsivoglia modo vogliate, Verissimo è disponibile e pronto ad essere guardato (e commentato).

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!