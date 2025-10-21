“Raffaella Fico incinta”: l’indiscrezione sull’amore con Armando Izzo

"Per questo sono usciti allo scoperto", ha assicurato una fonte, certa della presunta gravidanza della soubrette napoletana, già mamma di Pia Balotelli

Cicogna in volo per Raffaella Fico? L’indiscrezione arriva pochi giorni dopo che la soubrette ha ufficializzato il suo nuovo legame: quello con il calciatore Armando Izzo. Superati gli anni di singletudine il cuore della soubrette è tornato a battere e ora potrebbe addirittura allargare la famiglia dopo Pia, la figlia avuta da Mario Balotelli nel 2012.

Raffaella Fico è incinta di Armando Izzo?

A lanciare l’indiscrezione l’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano: secondo una segnalazione Raffaella Fico potrebbe essere incinta di Armando Izzo.

“Raffaella Fico è in dolce attesa per questo sono usciti allo scoperto“, ha raccontato la fonte. “Non sei la prima persona che lo dice”, ha aggiunto Deianira.

Ad alimentare i sospetti una story della Fico, quella in cui scopre la pancia, che sembra più rotonda del solito e tagga il nuovo compagno con tanto di cuoricino. Non è passata poi inosservata la canzone che accompagna l’immagine: Io camminerò di Umberto Tozzi.

La canzone d’amore, datata 1976, descrive un viaggio di coppia in cui l’uomo assume il ruolo di guida, promettendo di percorrere la strada della vita insieme alla sua donna. Il brano simboleggia inoltre un’unione indissolubile, la condivisione di ogni momento e la gioia che arriva con la nascita di un figlio.

Un chiaro riferimento alla situazione che stanno vivendo Raffaella Fico e Armando Izzo? Per lei si tratterebbe del secondo figlio dopo Pia, nata dalla tormentata liaison con Mario Balotelli. Per Izzo il terzogenito: dall’ex moglie Concetta ha avuto due bambini.

Per ora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Ma entrambi sono innamoratissimi e molto presi da questo rapporto.

Dopo aver ufficializzato la relazione con un bacio social, la Fico ha mostrato sui social un mazzo di rose rosse ricevuto dal calciatore del Monza. E un biglietto romanticissimo: “Quando guardi la luna nessuna stella ti distrae. Ti amo”, ha scritto il giocatore.

Chi è Armando Izzo

Classe 1992, dunque qualche anno più piccolo di Raffaella Fico, Armando Izzo è un calciatore professionista. Nato e cresciuto a Napoli, nel quartiere di Scampia, ha perso il padre da bambino: l’uomo è morto a soli ventinove anni causa della leucemia.

In giovanissima età Armando ha iniziato a giocare nei settori giovanili del Napoli, prima nel club locale Arci Scampia e poi nelle giovanili del Napoli stesso, dove si è distinto come un ragazzo dal talento evidente.

Si è fatto notare con Triestina, Avellino, per poi arrivare in Serie A con il Genoa e successivamente con il Torino. Dal 2022 veste la maglia del Monza.

La carriera di Izzo è stata però macchiata da presunte accuse legate al calcioscommesse e da presunti legami con la criminalità organizzata. Dopo un lungo iter legale, il 27 marzo 2025 la Corte d’Appello di Napoli ha pronunciato l’assoluzione con formula piena per Izzo, stabilendo che il fatto non sussiste.

Con tale decisione, è stata esclusa non solo l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ma anche l’ipotesi di frode sportiva aggravata dal metodo mafioso.

In seguito all’assoluzione, Izzo ha espresso grande sollievo e gratitudine ai suoi legali, alla famiglia e al Monza, oltre che a figure come Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, che lo hanno supportato durante la vicenda.

Fino a poco tempo fa Armando Izzo risultava sposato con Concetta, una donna conosciuta quando era solo un adolescente che non fa parte del mondo dello spettacolo. Si sono sposati nel 2017 e hanno avuto due figli. Poi è arrivata la separazione e l’incontro con la Fico.