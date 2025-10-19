Raffaella Fico, ormai non ci sono più dubbi: arriva la foto del bacio

IPA Raffaella Fico, la foto che ufficializza la relazione

Era da tempo che il gossip li inseguiva, ma ora arriva la conferma social: Raffaella Fico ha pubblicato una storia Instagram in cui si lascia andare a un bacio appassionato con il calciatore Armando Izzo. Uno scatto che non ha bisogno di grandi spiegazioni: loro due, sul sedile posteriore di un’auto, labbra incollate e sguardi complici. Non avevamo bisogno di altre conferme, insomma.

Raffaella Fico e Armando Izzo escono allo scoperto

Il bacio è stato immortalato in una Instagram Story, il quartier generale di tutti i comunicati stampa dei vip. Fino a ieri si trattava solo di sospetti, ma ora è ufficiale: Fico e Izzo fanno coppia. Una coppia che promette scintille? Che durerà per sempre o solo per tenersi compagnia prima del gelido inverno? Chi lo sa, non abbiamo la sfera di cristallo.

Lei, regina dei red carpet, lui, colonna difensiva del Monza: sembra di essere tornati ai tempi magici dei Totti-Blasi dei primi duemila. Raffaella Fico non è nuova a frequentazioni nel mondo del calcio, è stata legata a Balotelli con cui ha avuto una bambina. I fan, ovviamente, sono già divisi: tra chi sogna il lieto fine e chi scommette che durerà “quanto una sessione di calciomercato”.

Indizi, like sospetti e magliette personalizzate

Non è solo il bacio ad aver fatto parlare. La Fico, negli ultimi giorni, aveva cancellato quasi tutti i suoi post e lasciato attivi solo tre follow: sua figlia Pia, una pagina fan…e Izzo. Coincidenze? Solo per chi crede ancora a Babbo Natale.

In tribuna a Frosinone, domenica scorsa, Pia, figlia della showgirl e di Mario Balotelli, indossava con orgoglio la maglia del Monza col numero di Izzo. Se non è una benedizione ufficiale, poco ci manca.

Coppia esplosiva: lei ex del Grande Fratello, lui difensore dal passato turbolento

Raffaella Fico è diventata famosa nel 2008 grazie al Grande Fratello, ma da allora ha saputo rimanere sulla cresta dell’onda con una formula infallibile: bellezza e amori molto chiacchierati. Cristiano Ronaldo? “Il primo amore serio”. Mario Balotelli? Il papà di sua figlia Pia, con una relazione tra alti, bassi e titoloni. Alessandro Moggi e l’imprenditore Piero Neri sono solo gli ultimi della lista.

Armando Izzo, napoletano di Scampia, ha fatto la gavetta nel calcio che conta. Ha vestito le maglie di Avellino, Genoa, Torino e ora del Monza. Non ha avuto solo gloria: nel 2017 fu sospeso per una vicenda di scommesse e solo nel 2025 è stato definitivamente assolto.

I follower nel frattempo sono in delirio: commenti, meme e dichiarazioni d’amore a raffica. “La nuova coppia dell’autunno 2025”, scrive qualcuno. Altri scherzano: “Se il Monza sale in classifica, sapremo il perché”. E ancora: “Meglio Izzo che Balotelli, almeno questo gioca in difesa…”.