Raffaella Fico, ormai non ci sono più dubbi: arriva la foto del bacio

Una foto su Instagram mostra Raffaella Fico baciare Armando Izzo in auto: la frequentazione emerge tra segnali, indizi e scene dallo stadio

Foto di Francesca Secci

Francesca Secci

Giornalista, esperta di lifestyle

Sarda, ma anche molto umbra. Giornalista pubblicista, sogno di una vita, scrive soprattutto di argomenti di attualità, lifestyle e cura della casa.

Pubblicato: 19 Ottobre 2025 15:18

Raffaella Fico, ormai non ci sono più dubbi: arriva la foto del bacio
IPA
Raffaella Fico, la foto che ufficializza la relazione

Era da tempo che il gossip li inseguiva, ma ora arriva la conferma social: Raffaella Fico ha pubblicato una storia Instagram in cui si lascia andare a un bacio appassionato con il calciatore Armando Izzo. Uno scatto che non ha bisogno di grandi spiegazioni: loro due, sul sedile posteriore di un’auto, labbra incollate e sguardi complici. Non avevamo bisogno di altre conferme, insomma.

Raffaella Fico e Armando Izzo escono allo scoperto

Il bacio è stato immortalato in una Instagram Story, il quartier generale di tutti i comunicati stampa dei vip. Fino a ieri si trattava solo di sospetti, ma ora è ufficiale: Fico e Izzo fanno coppia. Una coppia che promette scintille? Che durerà per sempre o solo per tenersi compagnia prima del gelido inverno? Chi lo sa, non abbiamo la sfera di cristallo.

Lei, regina dei red carpet, lui, colonna difensiva del Monza: sembra di essere tornati ai tempi magici dei Totti-Blasi dei primi duemila. Raffaella Fico non è nuova a frequentazioni nel mondo del calcio, è stata legata a Balotelli con cui ha avuto una bambina. I fan, ovviamente, sono già divisi: tra chi sogna il lieto fine e chi scommette che durerà “quanto una sessione di calciomercato”.

Indizi, like sospetti e magliette personalizzate

Non è solo il bacio ad aver fatto parlare. La Fico, negli ultimi giorni, aveva cancellato quasi tutti i suoi post e lasciato attivi solo tre follow: sua figlia Pia, una pagina fan…e Izzo. Coincidenze? Solo per chi crede ancora a Babbo Natale.

In tribuna a Frosinone, domenica scorsa, Pia, figlia della showgirl e di Mario Balotelli, indossava con orgoglio la maglia del Monza col numero di Izzo. Se non è una benedizione ufficiale, poco ci manca.

Coppia esplosiva: lei ex del Grande Fratello, lui difensore dal passato turbolento

Raffaella Fico è diventata famosa nel 2008 grazie al Grande Fratello, ma da allora ha saputo rimanere sulla cresta dell’onda con una formula infallibile: bellezza e amori molto chiacchierati. Cristiano Ronaldo? “Il primo amore serio”. Mario Balotelli? Il papà di sua figlia Pia, con una relazione tra alti, bassi e titoloni. Alessandro Moggi e l’imprenditore Piero Neri sono solo gli ultimi della lista.

Armando Izzo, napoletano di Scampia, ha fatto la gavetta nel calcio che conta. Ha vestito le maglie di Avellino, Genoa, Torino e ora del Monza. Non ha avuto solo gloria: nel 2017 fu sospeso per una vicenda di scommesse e solo nel 2025 è stato definitivamente assolto.

I follower nel frattempo sono in delirio: commenti, meme e dichiarazioni d’amore a raffica. “La nuova coppia dell’autunno 2025”, scrive qualcuno. Altri scherzano: “Se il Monza sale in classifica, sapremo il perché”. E ancora: “Meglio Izzo che Balotelli, almeno questo gioca in difesa…”.

Gossip Raffaella FicoStar e Vip