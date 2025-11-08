Raffaella Fico è incinta, le parole a Verissimo: “È arrivato inaspettatamente”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Dopo molte delusioni, Raffaella Fico è tornata a sorridere. La showgirl, ospite di Verissimo, ha infatti raccontato di essere in dolce attesa. Il papà del bebé è il nuovo fidanzato dell’ex gieffina, Armando Izzo: “Non ero alla ricerca di un amore. È arrivato ed è quello vero. Quello che provo per lui non l’ho mai provato per nessun altro”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

Raffaella Fico, la gravidanza e il nuovo amore

L’indiscrezione trapelava già da qualche settimana, e finalmente è arrivata la conferma: Raffaella Fico diventerà presto di nuovo mamma. Lo ha confermato lei stessa a Verissimo, spiegando di aspettare un figlio dal fidanzato Armando Izzo: “Sono incinta, sì. Per me è come se tutto fosse nuovo. Tutto super emozionante, devo dire che non ricordo più nulla della prima gravidanza”, ha raccontato. Sua figlia Pia, nata dalla relazione con Mario Balotelli, compirà infatti tra poco 14 anni.

“Sono felicissima e vivo questa gravidanza in maniera serena perché accanto a me ho il mio uomo ed entrambi l’abbiamo voluta“, ha precisato Raffaella. L’uomo in questione, è il calciatore del Monza Armando Izzo:“Lui è stato molto bravo, mi ha corteggiata a lungo, prima solo telefonicamente, poi ci siamo visti e lì è iniziato tutto. Abbiamo gli stessi valori, veniamo dalla stessa terra, ci siamo ritrovati nella nostra semplicità”, ha aggiunto l’ex gieffina.

Una relazione nata in modo casuale, ma che si sta rivelando importantissima per lei: “Non pensavo di potermi innamorare di un altro calciatore. Con lui sto provando sensazioni uniche, è come se stessi scoprendo per la prima volta l’amore”, fa sapere ancora Raffaella. E i fiori d’arancio, non sono mai stati così vicini: “Ne abbiamo già parlato, ma vedremo più in là. Di sicuro mi vedo in un futuro felice, con una bella famiglia”.

Raffaella Fico, Balotelli e la figlia Pia

Raffaella Fico è già mamma di Pia, nata dalla tumultuosa relazione con Mario Balotelli: “Lui è diventato di nuovo papà e devo dire che abbiamo uno splendido rapporto genitoriale, come è giusto che sia“, ha spiegato la showgirl in merito al suo celebre ex. In quanto alla sua primogenita, la modella ha raccontato che è al settimo cielo: “Pia è felicissima, lei ha sempre avuto il desiderio di un fratellino o una sorellina. Con Armando ha un rapporto bellissimo, lui è già papà e sa come prenderla”. Izzo ha infatti già due figli, nati dall’unione con l’ex moglie Concetta.

Insomma, archiviate definitivamente le delusioni sentimentali, Raffaella ha finalmente iniziato un nuovo capitolo felice: “Il mio fidanzato è gentile, di cuore, è proprio bello d’animo. Non mi aspettavo tutto questo, ci sto facendo l’abitudine”.

Gli amori di Raffaella Fico

Oggi è felice accanto ad Armando Izzo, ma in passato Raffaella Fico ha sofferto non poco per amore. La sua relazione più famosa è quella con il calciatore Mario Balotelli, da cui ha avuto la figlia Pia. La showgirl è stata legata anche ad Alessandro Moggi (figlio del procuratore sportivo Alessandro) dal 2016 al 2018, e all’imprenditore Piero Neri tra il 2021 e il 2022. Tra i suoi fidanzati ci sono anche Giulio Fratini e Gianluca Tozzi, figlio di Umberto.

