Raffaella Fico incinta, problemi con l’ex moglie di Izzo: ora parlano la figlia Pia e la suocera

La storia d’amore tra Raffaella Fico e Armando Izzo continua ad essere al centro dei riflettori. La coppia è in attesa di un bambino che dovrebbe nascere in primavera ma pare stia affrontando alcune tensioni per colpa dell’ex moglie del calciatore del Monza. Gli ex coniugi hanno avuto due figlie e Concetta sarebbe piuttosto arrabbiata per i tempi, ritenuti troppo brevi, con cui lo sportivo ha iniziato la nuova relazione con la soubrette e annunciato la paternità.

Lo scorso marzo, quando Izzo è stato assolto dalle accuse di mafia e frode sportiva – un incubo durato ben dieci anni – ha ringraziato la moglie in un lungo post sui social. A novembre il gender reveal party con la Fico incinta già di cinque mesi.

Insomma, una situazione a tratti poco chiara, che ha dato adito a sospetti e malelingue. Se i diretti interessati preferiscono tacere – almeno per il momento – sono corsi in loro difesa la madre di Armando e Pia, la figlia che Raffaella ha avuto dodici anni fa dall’ex Mario Balotelli.

Raffaella Fico incinta, parla la madre di Armando Izzo

In un video condiviso sui social, la madre di Armando Izzo ha preso le difese del figlio, appoggiando totalmente la sua decisione di rendere pubblica la relazione con la nuova compagna. E difendo i messaggi che quotidianamente condivide per Raffaella Fico: una suocera affettuosa e premurosa, alla quale sembra piacere molto la nuova nuora.

“Chi mi conosce, sa quello che ho passato”, ha dichiarato la signora Giovanna nel filmato, “Mi è stato impedito di fare la madre e la nonna. Mi è stato vietato partecipare a feste, battesimi, comunioni e compleanni. Mio figlio lo ha permesso perché troppo innamorato. E non vi elenco tutto quello che lui stesso ha vissuto. Se la moglie lo avesse amato, non lo avrebbe lasciato da solo a Milano per 4 anni. È sempre stato un bravo papà. Ama le sue figlie e continuerà ad amarle”.

A detta della donna, dunque, il matrimonio tra Izzo e Concetta non sarebbe finito a causa di Raffaella Fico, come insinuato da qualcuno. La storia sarebbe stata logorata dal tempo e soprattutto dalla distanza. Quando il difensore è stato ingaggiato dal Monza la moglie si sarebbe rifiutata di seguirlo, preferendo restare a Napoli, la città dove è nata e cresciuta.

Oltre alla suocera, Raffaella Fico sembra aver conquistato pure i fratelli di Izzo: “Bellissima cognata mia”, ha scritto uno di loro sui social.

Raffaella Fico e Izzo, il commento della figlia Pia Balotelli

A sostenere la liaison tra Raffaella Fico e Armando Izzo anche la piccola Pia Balotelli. “L’amore a prima vista esiste”, ha scritto la ragazzina commentando alcune foto della coppia su Instagram. Pia è una grande sostenitrice della madre e del suo nuovo compagno, con il quale ha legato molto, fin da subito.

La stessa Raffaella lo ha raccontato a Verissimo: “Pia è felicissima, lei ha sempre avuto il desiderio di un fratellino o una sorellina. Con Armando ha un rapporto bellissimo, lui è già papà e sa come prenderla”.

