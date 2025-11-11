Raffaella Fico incinta, svelato il sesso del bebè

Raffaella Fico e Armando Izzo saranno presto genitori: la coppia annuncia con un dolce gender reveal il sesso del loro bambino

IPA Raffaella Fico e Armando Izzo svelano il sesso del bebè

La famiglia di Raffaella Fico e Armando Izzo si allarga e si prepara a vivere un periodo pieno di emozioni e novità. Dopo aver annunciato la gravidanza nel salotto di Verissimo, la showgirl ha condiviso con i suoi fan un altro momento pieno di emozione: il gender reveal che ha finalmente svelato il sesso del loro bambino.

Un piccolo grande passo che la coppia ha voluto vivere insieme alle persone più care circondati da affetto, sorrisi e un pizzico di magia che ha reso tutto ancora più speciale.

Raffaella Fico e Armando Izzo svelano il sesso del bambino

Fiocco azzurro per Raffaella Fico e il compagno Armando Izzo. La coppia ha organizzato una festa curata nei minimi dettagli con palloncini bianchi, decorazioni delicate e una luminosa scritta Oh Baby a fare da cornice all’annuncio più dolce. Il tutto immortalato e condiviso sui social, dove i fan non hanno perso tempo a sommergerli di auguri e messaggi d’affetto.

Nel video, Armando, visibilmente emozionato, si avvicina insieme a Raffaella al meccanismo che, una volta azionato, libera una nuvola di fumo azzurro tra gli applausi e gli abbracci dei presenti.

“It’s a boy”, scrive Raffaella a corredo del video, accompagnando la clip con un cuore blu. Un momento che segna l’inizio di una nuova avventura per la coppia, già unita da un amore profondo e da una complicità che traspare in ogni gesto.

Raffaella Fico, la gioia di diventare mamma bis dopo Pia

L’annuncio della nuova vita come mamma di Raffaella Fico è arrivato a Verissimo, quando, davanti a una dolcissima Silvia Toffanin, la showgirl ha confermato alcune indiscrezioni delle settimane precedenti.

Nell’annunciare l’arrivo di un nuovo membro della sua famiglia, ha raccontato: “Per me è come se tutto fosse nuovo. Tutto super emozionante, devo dire che non ricordo più nulla della prima gravidanza”. Raffaella è infatti già mamma di Pia, la bimba nata dalla relazione, non semplice, avuta con il calciatore Mario Balotelli.

Le cose, però, sembrano diverse ora: “Sono felicissima e vivo questa gravidanza in maniera serena perché accanto a me ho il mio uomo ed entrambi l’abbiamo voluta”, ha spiegato Raffaella parlando di Armando Izzo. “Mi ha corteggiata a lungo, prima solo telefonicamente, poi ci siamo visti e lì è iniziato tutto. Abbiamo gli stessi valori, veniamo dalla stessa terra, ci siamo ritrovati nella nostra semplicità”.

La notizia ha reso felice anche Pia che, come ha raccontato a Silvia Toffanin, non vede l’ora di avere un compagno di giochi: “Pia è felicissima, lei ha sempre avuto il desiderio di un fratellino o una sorellina. Con Armando ha un rapporto bellissimo, lui è già papà e sa come prenderla”. Izzo ha infatti già due figli, nati dall’unione con l’ex moglie Concetta.

Ora per Raffaella e Armando è iniziato il conto alla rovescia più dolce: quello che li porterà a stringere tra le braccia il loro piccolo, simbolo di un amore cresciuto passo dopo passo, costruito su complicità, fiducia e tanta tenerezza.

