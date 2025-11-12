Raffaella Fico è incinta di Armando Izzo; la coppia è in attesa di un maschietto e ha già scelto il nome: si tratta di un toccante omaggio legato alla vita del calciatore

Fiocco azzurro per Raffaella Fico. La soubrette aspetta un maschietto da Armando Izzo, calciatore del Monza. Dopo il gender reveal party, la coppia ha annunciato il nome del nascituro, che arriverà nei primi mesi del 2026. Per lei sarà il secondogenito dopo Pia, avuta dodici anni fa dall’ex Mario Balotelli; per Izzo il terzogenito visto che ha avuto due figlie dall’ex moglie Concetta.

Il nome del figlio di Raffaella Fico e Armando Izzo

Il figlio di Raffaella Fico e Armando Izzo si chiamerà Vincenzo Junior. Un nome carico di significato e memoria: i futuri genitori hanno scelto di rendere omaggio al padre del calciatore, scomparso prematuramente a soli 29 anni a causa di una leucemia fulminante. L’uomo era un magliaro, ovvero un venditore ambulante di biancheria.

Una perdita che ha lasciato un segno profondo nell’infanzia del difensore del Monza, e che oggi trova un modo delicato per essere ricordata attraverso il nome del piccolo in arrivo. Una scelta che ha subito trovato il sostegno e l’appoggio di Raffaella.

“Mio padre ci ha lasciato che aveva 29 anni, in 3 mesi, per la leucemia. Siamo rimasti io, che avevo 10 anni, mia madre di 27 e i miei fratelli di 7 e 9 anni e l’ultimo appena nato”, aveva confidato in passato Armando Izzo, che è cresciuto a Napoli, nel quartiere di Scampia. “Ci è cascato il mondo addosso e in quei momenti o subisci o reagisci, mia madre ha scelto di reagire: lavorava per 6/7 euro l’ora, il più possibile, così ho imparato cos’è il vero amore”.

E ancora: “Sono cresciuto in fretta e questo mi ha salvato, ho capito che dovevo concentrarmi sul diventare un calciatore professionista… sono stato fortunato e ce l’ho fatta. Ma solo quando ho comprato casa a mia madre mi sono sentito davvero realizzato”.

Raffaella Fico e l’amore per Armando Izzo

L’amore tra Raffaella Fico e Armando Izzo è sbocciato solo da qualche mese ma è diventato velocemente importante. “Auguro a tutti voi di trovare l’amore, quello vero che non si cerca, quando ormai hai rinunciato, eccolo che arriva, come un fulmine al ciel sereno e ti stravolge meravigliosamente la Vita, regalandoti emozioni uniche e mai provate prima…”, ha scritto la soubrette sui social, che prima di incontrare Armando Izzo ha vissuto un lungo periodo di solitudine, segnato da una serie di relazioni sbagliate e fallimentari.

A Verissimo l’annuncio della gravidanza: “Per me è come se fosse la prima volta. Tutto è nuovo, emozionante…Sono felicissima e vivo questa gravidanza con tranquillità, perché accanto a me ho il mio uomo, e questo bambino l’abbiamo desiderato entrambi”.

Parlando di Izzo ha invece ammesso: “Mi ha corteggiata a lungo, prima solo al telefono, poi ci siamo visti e da lì è iniziato tutto. Condividiamo gli stessi valori, veniamo dalla stessa terra, ci siamo riconosciuti nella semplicità”.

Ora per Raffaella Fico e Armando è iniziato il conto alla rovescia più dolce, quello che li porterà a stringere tra le braccia il loro piccolo Vincenzo Junior. Un amore cresciuto giorno dopo giorno, fatto di complicità, fiducia e tenerezza, che presto si allargherà con un nuovo, prezioso inizio.

