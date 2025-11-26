Raffaella Fico incinta di Armando Izzo. “Tensioni con l’ex moglie”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Solo poche settimane fa Raffaella Fico ha annunciato di essere incinta di Armando Izzo. La relazione, tenuta nascosta dai riflettori, sarebbe ora al centro di polemiche e gossip. Dietro ci sarebbero delle tensioni fra il calciatore e la sua ex moglie, madre delle sue due figlie.

Raffaella Fico, le tensioni con l’ex moglie di Armando Izzo

In particolare Raffaella Fico starebbe facendo i conti con le accuse dell’ex moglie di Armando Izzo. Come rivela il settimanale Chi, ci sarebbero “fortissime tensioni tra il calciatore del Monza e l’ex moglie Concetta, madre delle sue due figlie”. Il motivo? “Ci sono la fine del loro amore ma soprattutto i tempi, ritenuti troppo brevi, con cui Izzo ha iniziato una nuova relazione e annunciato la paternità”.

Lo scorso marzo infatti Izzo aveva ringraziato in un post la moglie dopo l’assoluzione da un processo difficile durato ben dieci anni. Qualche mese dopo, a novembre, era arrivata la notizia della gravidanza di Raffaella Fico, con un gender reveal in cui la showgirl aveva rivelato un pancino di 5 mesi.

Dalla parte di Raffaella Fico però ci sarebbe la suocera. La madre di Armando Izzo infatti si sarebbe detta felice della gravidanza della modella, soprattutto perché il piccolo in arrivo si chiamerà Vincenzo, proprio come suo marito morto a causa di una leucemia fulminante a soli 27 anni.

L’amore di Raffaella Fico e Armando Izzo

Ospite di Verissimo, Raffaella Fico aveva svelato di vivere un momento magico della sua vita, segnato dall’amore per Armando Izzo e dall’arrivo del suo secondo figlio.

“Lui è stato molto bravo, mi ha corteggiata a lungo, prima solo telefonicamente, poi ci siamo visti e lì è iniziato tutto – aveva svelato a Silvia Toffanin -. Abbiamo gli stessi valori, veniamo dalla stessa terra, ci siamo ritrovati nella nostra semplicità. Non pensavo di potermi innamorare di un altro calciatore. Con lui sto provando sensazioni uniche, è come se stessi scoprendo per la prima volta l’amore”.

Raffaella Fico ha anche un’altra figlia, Pia, frutto del legame con Mario Balotelli, nata nel 2012. “Anche lei è felicissima, ha sempre voluto un fratellino o una sorellina – aveva spiegato -. Quando gliel’ho comunicato ha fatto i salti di gioia”.

Proprio durante l’ospitata della Fico a Verissimo, Pia aveva scritto una lettera per sua mare, parlando del loro rapporto. “Sei sempre stata lì, non solo come madre, ma anche come padre, con tanta forza e tanto amore – aveva spiegato la 13enne -. Hai affrontato ogni difficoltà senza mai lamentarti, mettendo sempre il mio bene davanti a tutto. Sei stata il mio punto di riferimento e la mia migliore amica, la persona di cui mi fido di più in questo mondo complicato”.

Oggi, dopo anni burrascosi e tensioni, Mario Balotelli e Raffaella Fico hanno ritrovato la serenità e sono in buoni rapporti. “Non abbiamo difficoltà, abbiamo un rapporto genitoriale. Lui sente direttamente Pia, ogni volta che ha voglia”, ha raccontato l’ex gieffina.

