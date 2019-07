Mara Venier e Barbara D’Urso: svolta inaspettata dopo la lite

editato in: da

Dopo gli scontri su Instagram e i botta e risposta nelle interviste arriva un’inaspettata svolta nel rapporto fra Mara Venier e Barbara D’Urso.

A sorpresa infatti sembra non solo che le due conduttrici siano riuscite a fare pace, ma anche che un litigio non ci sia mai stato in realtà. A rivelarlo Mara Venier, che ha rilasciato un’intervista a Leggo in cui, per la prima volta dopo mesi, ha deciso di parlare della lite con la D’Urso.

Come è noto circa un anno fa la presentatrice aveva accettato di tornare in Rai per guidare Domenica In dopo il calo degli ascolti e la conduzione complicata di Cristina Parodi. Una sfida che Mara aveva accettato con il sorriso consapevole che si sarebbe scontrata con la D’Urso.

Una sfida molto attesa visto che le due donne non avevano mai nascosto di essere grandi amiche. Pochi giorni prima del debutto, non a caso, si erano fatte gli auguri a vicenda e quando i rispettivi programmi erano iniziati sembrava che la situazione fosse piuttosto tranquilla.

Poi, puntata dopo puntata, i rapporti erano peggiorati, con frecciatine su Instagram e discussioni sullo share in cui era intervenuto anche Nicola Carraro, marito della Venier. Amicizia finita? Tutt’altro, almeno da quanto ha rivelato

“Noi due siamo, non eravamo, amiche perché un programma non può cancellare un’amicizia vera – ha spiegato Mara, parlando della D’Urso e dei problemi del passato -. Siamo state dirimpettaie, c’è stata qualche polemica, ma ha fatto gioco a tutti. Ma quando c’è rispetto c’è tutto. Perché tra donne ci deve essere rispetto, siamo già abbastanza isolate”.

“È stupido entrare in competizione – ha aggiunto Mara -, siamo donne che ce l’hanno fatta da sole e tutte, a modo nostro, abbiamo talento. Non siamo più bambine e quindi qualcosa sappiamo fare se siamo ancora qui. Hanno tentato in tutti i modi a farmi litigare con lei, ma non ci riuscite”.

L’amicizia dunque c’è ed è più forte che mai. Qualche settimana fa anche Barbara D’Urso aveva contribuito a placare le polemiche rispondendo ad una domanda sulla Venier e facendo intendere un chiarimento fra le due.

“Rapporti rovinati? Non è così – aveva detto -, c’è stata gente che si è divertita a gonfiare questa storia, ma non è così”.