Affari tuoi torna in tv e lo condurrà Marco Liorni

editato in: da

Affari tuoi torna in tv e a condurlo sarà Marco Liorni. Il celebre format Rai, secondo TvBlog, presto sbarcherà in prima serata per alcuni appuntamenti speciali. Al timone uno dei conduttori più amati di sempre. Elegante e mai sopra le righe, Liorni è riuscito a conquistare, un programma dopo l’altro, l’affetto del pubblico. Dopo l’addio a La Vita In Diretta, show condotto per ben sette anni con ottimi ascolti, ha dimostrato la sua bravura nel progetto di Italia Sì e con Reazione a Catena.

Per TvBlog sarà proprio lui a presentare la nuova versione di Affari Tuoi. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma si parla di tre appuntamenti con protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo. La fascia oraria dovrebbe essere quella serale, inedita per Affari Tuoi. Basato sul fortunato format olandese Deal or No Deal, lo show ha debuttato su Rai Uno nel 2003, condotto da Paolo Bonolis. Nel 2005 il presentatore era stato sostituito da Pupo che in seguito aveva ceduto la poltrona ad Antonella Clerici. Al timone della trasmissione si erano poi alternati Flavio Insinna e Max Giusti. Insinna era rimasto alla guida di Affari Tuoi sino al 2017, anno della sua chiusura.

Classe 1965, Liorni è sposato con Giovanna Astolfi e ha tre figli. Pacato, elegante e sempre sorridente, ha saputo conquistare la fiducia del pubblico che lo segue con piacere e non l’ha mai tradito. “Teresa De Santi ha detto: “Sei un diesel” e c’ha azzeccato – aveva raccontato qualche tempo fa a TvBlog, parlando del suo arrivo a Reazione a Catena -. Ci ho messo un po’ a carburare perché all’inizio dovevo capire dove ero capitato. Capire bene i meccanismi. Io ho fatto l’infotainment dove hai il pugno, decidi dove accelerare, dove fare pause, dove cambiare il ritmo. Lì c’è un gioco che dà la scansione, anche se in realtà non è proprio così, perché bisogna usare vari registri. Ci ho messo un po’ sinceramente, ma dopo un po’ di puntate mi sono accorto che entravo in studio contento di entrare in studio sereno. Adesso va bene”. Ora per lui sarebbe pronta una nuovissima sfida: riportare al successo il format di Affari Tuoi.