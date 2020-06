Fiorello, incendio nella sua casa a Roma: in fiamme la camera da letto

editato in: da

Brutta avventura per Fiorello che ha avuto a che fare con un incendio scoppiato nella sua casa di Roma. Lo showman vive in zona Camilluccia, in un elegante appartamento insieme alla moglie Susanna Biondo e alla figlia Angelica. La famiglia si trovava in casa quando, come riporta Agenzia Nova, sarebbe scoppiato un incendio a causa di un cortocircuito. Nella casa erano in corso alcuni lavori e le fiamme sarebbero divampate in camera da letto, rimanendo, per fortuna, circoscritte.

Il fuoco avrebbe avvolto la tenda sul soppalco, spingendo Fiorello e la moglie Susanna Biondo, che erano nell’appartamento al quinto piano, ad allertare i vigili del fuoco. Nell’immobile erano in corso dei lavori e uno degli operai, come svela Leggo, si sarebbe sentito male a causa dell’alta quantità di fumo prodotta dall’incendio. Le fiamme comunque sarebbero state domate in fretta e la persona colpita dal malore sarebbe stata immediatamente soccorsa dal personale dell’ambulanza 118.

60 anni e una lunga carriera alle spalle, Fiorello è tanto conosciuto quanto riservato. Il conduttore è sposato dal 2003 con Susanna Biondo, il grande amore della sua vita, conosciuta nel 1996, poco dopo la fine della love story con Anna Falchi. Le nozze sono arrivate dopo sette anni di convivenza e nel 2006 la coppia ha avuto Angelica. Rosario è legatissimo anche a Olivia, la prima figlia di Susanna, nata da una precedente unione.

Fiorello è reduce dal grande successo di Sanremo 2020 che ha condotto insieme ad Amadeus, suo grande amico prima che collega. I due negli ultimi mesi avevano annunciato la volontà di presentare il Festival anche nel 2021, offrendo, ancora una volta, un grande spettacolo al pubblico. “Che faccio? – aveva detto durante una diretta Instagram -. È pesante fare Sanremo. Te ne dicono di tutti i colori. Non ho il carattere giusto, eppure l’ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta. Potrebbe essere l’ultima cosa. Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera”. Con l’arrivo dei 60 anni, Fiorello aveva anche espresso la volontà di mettere un punto alla sua straordinaria carriera: “Mica devo andare avanti fino ad 80 anni. Ho fatto pure troppo. Largo ai giovani. Chiudo e basta”.