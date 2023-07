Irriverente, trasgressiva, uguale a nessun’altro: Donatella Rettore è la vera rockstar della musica italiana. È rock il suo sound, i testi che non hanno paura di osare ma soprattutto, lo è il suo look. Il make-up marcato, le gonne cortissime e, più di ogni altra cosa, l’iconica capigliatura biondo platino. Nessuno come lei è in grado di portare la