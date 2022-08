Donatella Rettore: “Mi ha fatto piangere”. La sua versione sulla lite con Ditonellapiaga

Fonte: IPA Donatella Rettore e la presunta lite con Ditonellapiaga: la verità

È uno sfogo furente e sofferto quello condiviso da Donatella Rettore sul proprio profilo Instagram. La cantante, che di recente ha contratto il Covid-19 che l’ha lasciata senza forze, ha zittito le voci secondo cui il rapporto di amicizia e collaborazione con Ditonellapiaga si sarebbe interrotto. Voci che sono circolate negli ultimi giorni sulla Rete e da lei prontamente smentite: “Che cattiveria gratuita e vergognosa”.

Donatella Rettore smentisce la lite con Ditonellapiaga: “Ba**a colossale”

Il rapporto tra Donatella Rettore e Ditonellapiaga continua a essere uno dei più chiacchierati degli ultimi mesi. Le due cantanti, la prima pilastro della canzone italiana, la seconda giovane promessa della musica, hanno stretto una solida collaborazione artistica che ha messo radice lo scorso febbraio, al Festival di Sanremo 2022, con il brano Chimica. Tuttavia negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare voci su un loro presunto litigio, voci che già avevano preso piede nel periodo del Festival e che hanno parlato di presunti attriti tra le due per questioni di stile.

L’indizio di nuove, presunte incomprensioni sarebbe arrivato negli ultimi giorni. Entrambe si sono esibite alla serata conclusiva dei Tim Summer Hits 2022 su Rai2, tuttavia non hanno duettato sulle note della loro Chimica: Ditonellapiaga ne ha cantato un brevissimo estratto, Donatella Rettore l’ha interpretata in un momento successivo e singolarmente. Decisione che ha fatto storcere il naso a molti, ma a fare chiarezza è stata la stessa Rettore con un post condiviso sul proprio profilo Instagram.

Non solo ha condiviso un bellissimo scatto delle due cantanti abbracciate, ma si è anche lasciata andare a un durissimo sfogo zittendo quelle che a suo dire sarebbero soltanto “fake news”: “È una ba**a colossale quella che gira nei social e che mi ha fatto piangere e mi turba in un momento in cui mi sento senza forze. Che cattiveria gratuita e vergognosa. Quanta brutta gente intorno a noi”.

Donatella Rettore, il periodo complicato segnato dal Covid-19

Nulla di vero, dunque, secondo Donatella Rettore: il suo rapporto con Ditonellapiaga è più solido che mai. A testimoniarlo è anche un commento della giovane artista, che ha confermato la tesi della collega: “Malassamoliperdeeeee! Forza dada”. La loro è vera “Chimica”, e non solo per il titolo della canzone che le ha viste duettare al Festival di Sanremo 2022: il commento social di Ditonellapiaga mostra infatti il bene e il rispetto profondo che nutre verso l’icona della musica e sua fonte d’ispirazione.

Tra le righe del messaggio, Rettore ha lasciato anche intendere di sentirsi senza forze. Complice probabilmente il difficile periodo vissuto, segnato dalla positività al Covid-19 riscontrata una settimana fa e che l’ha debilitata nel fisico. “Sono positiva e con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela… vi abbraccio” aveva scritto la cantante in un post condiviso su Instagram, in cui ha annunciato la notizia della positività.

Sperando in una pronta guarigione, Rettore si difende dalle “fake news” con il carattere arrembante e determinato che da sempre la contraddistingue. In attesa di tornare sul palco a suonare dal vivo.