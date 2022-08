Donatella Rettore: “Sto male, spero di farcela”. Le sue parole su Instagram

Fonte: Getty Images Donatella Rettore positiva al Covid-19: l'annuncio

Brutte notizie per Donatella Rettore, impegnata in questi afosi mesi estivi in un tour nelle più importanti località italiane. La cantante ha infatti annunciato, attraverso un post condiviso sul proprio profilo Instagram, di essere risultata positiva al Covid-19. “Sto male e non ho altro da aggiungere” la confessione dell’artista ai suoi numerosissimi followers. Per lei è in arrivo un temporaneo stop forzato, in attesa di tornare alla carica sui palchi di tutta Italia con la sua effervescente musica.

Donatella Rettore è positiva al Covid-19: l’annuncio su Instagram

Il Covid-19 irrompe prepotentemente nella vita di una celebre voce del repertorio musicale italiano. Donatella Rettore è infatti risultata positiva al virus, come da lei annunciato in un sofferto post condiviso sul proprio profilo Instagram. In questi mesi la cantante è impegnata in un tour estivo ricco di date, che l’hanno vista e la vedranno calcare numerosi palchi di tutta Italia. La sua estate all’insegna della musica dal vivo e del divertimento assieme ai suoi fan si interrompe bruscamente, con un temporaneo periodo di stop forzato in attesa di negativizzarsi.

“NON POTEVA MANCARE E PROPRIO ADESSO : ” SONO POSITIVA E CON SINTOMI ” . STO MALE E NON HO ALTRO DA AGGIUNGERE . SPERO DI FARCELA …VI ABBRACCIO”: questo il messaggio social di Donatella Rettore indirizzato ai suoi numerosissimi followers. L’artista ha dunque svelato di avere sintomi e di non essere in buone condizioni fisiche: ora si prenderà cura di se stessa e dovrà stare momentaneamente lontana dalla sua amata musica. Musica che non la abbandona e non la abbandonerà mai, come la scelta di pubblicare, a corredo del post condiviso su Instagram, uno scatto che la ritrae ad un concerto, su un palco, il suo habitat naturale per eccellenza.

Donatella Rettore, dal Festival di Sanremo al nuovo singolo estivo

L’estate in musica di Donatella Rettore arriva dopo mesi intensissimi, coronati anche dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Lo scorso febbraio la voce di Splendido Splendente è tornata protagonista sul palco dell’Ariston con una canzone effervescente dal titolo Chimica, cantata in coppia con la giovane promessa della musica Ditonellapiaga. Una canzone che ha riscosso un grande successo, così come la sua partecipazione alla kermesse dopo lunghi anni di assenza.

Un gran ritorno segnato anche dalle polemiche, e non solo per il presunto litigio proprio con Ditonellapiaga poco prima del Festival. La Rettore ha fatto parlare di sé anche per il duro e amaro sfogo contro Amadeus e la Rai al termine dell’edizione. L’artista ha spiegato come, in occasione della serata delle cover, le sia stato impedito di portare in gara il suo storico brano Kamikaze Rock ‘n’ Roll Suicide. Un retroscena venato dalla polemica per la vittoria di Gianni Morandi che, in coppia con l’ospite a sorpresa Jovanotti, ha portato un medley dei loro più iconici brani.

Le polemiche hanno però presto lasciato spazio alla sua musica e ai suoi nuovi progetti discografici. Come il nuovo singolo estivo dal titolo Faccio da me, cantato in coppia con l’ex allievo di Amici Tancredi. Dopo Ditonellapiaga, Donatella Rettore punta ancora sulle giovani promesse della musica nelle quali crede e sulle quali vuole scommettere. In attesa del suo ritorno sulle scene dopo il temporaneo stop forzato.