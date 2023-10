Fonte: IPA Ditonellapiaga

Dopo il successo di Chimica che nel 2022 l’ha vista calcare il palco di Sanremo insieme a Donatella Rettore, per Ditonellapiaga è arrivato il momento di tornare a cantare. La cantante romana, camaleontica è con una personalità vividissima, sorprende i fan con il nuovo singolo Fossi come te, un brano intimo e personale che la racconta sotto un nuovo punto di vista.

Ditonellapiaga, significato di “Fossi come te”

L’abbiamo vista sul palco del Festival di Sanremo 2022 insieme a Donatella Rettore a coinvolgere e far cantare il pubblico con Chimica, singolo tratto dal suo primo album in studio che raccontava un animo irriverente e sbarazzino in un’atmosfera elettrodance, che le ha rese di diritto le più spudorate del festival anche per via di qualche polemica. Un pezzo che è poi rimasto nella mente di molti e le aveva regalato un disco di platino Ora, Ditonellapiaga, pseudonimo di Margherita Carducci, pare abbia tutta l’intenzione di tornare a far sentire la sua voce: questa volta, però in modo molto diverso. Fossi come te è il nuovo brano della cantautrice in uscita il 20 ottobre 2023: un singolo tratto dal suo secondo album in studio, molto più delicato rispetto a Chimica.

Una linea pop, che sottolinea un dialogo tra il suono delle chitarre acustiche e la voce di Ditonellapiaga, che parte lenta, morbida, per poi prendere potenza. Un brano in cui troviamo la scelta consapevole della cantante di raccontarsi in modo più delicato e intimo: un testo denso emozioni, in cui Ditonellapiaga parla di insicurezze e dello stupore di quando si è giovani, momento in cui è necessario mettersi in gioco per ritrovarsi e capirsi. Del testo, Margherita ha raccontato: “È un brano che racconta la bellezza della fragilità e il coraggio di mostrarsi disarmati. Nell’essenzialità di una voce e una chitarra ho riscoperto la potenza della delicatezza e la capacità che hanno le canzoni di dipingere un ritratto perfetto dei cambiamenti, ancor prima di averne davvero preso coscienza. È difficile accettare di stare crescendo, ma in fin dei conti è sorprendentemente bellissimo”.

“Fossi come te”: testo della canzone

Io che non ho niente da chiedere

Niente da perdere contro di te

Io che non ho carte da scegliere

Ho un po’ paura di non sapermi arrendere con te

E no non ho più vetri da rompere

E imparo ad essere fragile ma è difficile per me

E anche se no non sono in grado di correre, di spingere

Tu ad attendere sei bravo più di me

A non chiedere di più

Fossi come te saprei dare il meglio

Fossi come te ti chiederei un ballo

E prendimi stringimi

Fossi come te ti direi che è bello

Togliere le reti prima di ogni salto

E smettere di credere

Che non esiste il lieto fine

Io che non ho righe da rompere

Non cerco porte da sbattere contro di te

Io che non ho treni da prendere

E sto imparando che camminare è semplice con te

E mai avrei creduto che perdere

Fosse la chiave per vincere ed è difficile per me

Ripetimi che no non c’è nessuno da battere, da sconfiggere

Tu ad arrenderti sei bravo più di me

A non chiedere di più

Fossi come te saprei dare il meglio

Fossi come te ti chiederei un ballo

E prendimi stringimi

Fossi come te ti direi che è bello

Togliere le reti prima di ogni salto

E smettere di credere

Che non esiste il lieto fine

Fossi come me riprovare

Fossi come me sarebbe uno sbaglio

Crescere è inutile

Ma forse io e te siamo più furbi del futuro

Lo manderemo anche a fanculo soltanto per

Un banale lieto fine

Io che non ho niente da perdere ora che ho te