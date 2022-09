Donatella Milani in ospedale dopo un incidente: come sta la cantante

Fonte: ANSA Donatella Milani in ospedale dopo un incidente d'auto

Attimi di paura per Donatella Milani, la cantante e vocal coach che abbiamo visto tra i protagonisti di Ora o mai più. Come lei stessa ha raccontato su Instagram, Donatella è rimasta vittima di un incidente d’auto e per questo portata d’emergenza in ospedale per ricevere adeguato soccorso. La cantante per fortuna è fuori pericolo e ci ha tenuto a rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute, spiegando cosa sia esattamente accaduto.

Era indecisa sul da farsi, ma alla fine Donatella Milani ha voluto render pubblico quanto le è accaduto. Con un post su Instagram ha raccontato di aver avuto un brutto incidente stradale che l’ha costretta al ricovero. La foto parla chiaro: la cantante ha il volto gonfio e segnato da tagli e graffi, si trova in un letto d’ospedale con la flebo inserita nel braccio ed è anche costretta a indossare il collare ortopedico, per scongiurare eventuali danni.

L’impatto è stato potente, ma per fortuna il peggio sembra passato. La stessa Donatella ha voluto condividere l’immagine per spiegare cosa le è accaduto da una parte, ma dall’altra ci ha tenuto soprattutto a rassicurare i fan sul fatto che adesso, dopo aver ricevuto le dovute cure, è fuori pericolo. “Fino all’ultimo ero molto indecisa se mettere o no questa foto – ha scritto su Instagram -. Ma poi ho pensato che un salutino da fatto da voi amici, mi avrebbe un po confortato. Ho avuto un incidente con auto, mi ha attraversato un cane. Dovrò restare cosi almeno un mese, ma per fortuna 🙏 sono qui a raccontare! 💋”.

Nessun ulteriore dettaglio, solo la causa del brutto incidente che l’ha vista protagonista: l’attraversamento di un cane, probabilmente un randagio che camminava in strada in libertà. Incidenti di questo tipo non sono così rari, specialmente nelle zone in cui il randagismo rappresenta una costante, oltre che un problema di difficile gestione.

Donatella Milani, la carriera musicale e la storia con Pupo

Quella di Donatella Milani è un’intera vita dedicata alla musica, sua grande passione praticamente da sempre. Classe 1963, la cantante è originaria di Montevarchi, in Toscana, paese da cui la sua carriera è decollata da giovanissima. Complici il suo volto dolce e gli occhi intensi, la voce bellissima e anche un naturale talento per la scrittura, che l’ha resa autrice di alcuni brani di grandissimo successo.

Prima di diventare famosa al grande pubblico, con un meritato terzo posto al Festival di Sanremo nel 1983 per il brano Volevo dirti, la Milani è rimasta nelle “retrovie”, occupandosi della scrittura di testi per cantanti all’epoca già conosciuti. Tra questi è stato fatidico l’incontro con Pupo negli anni Settanta, quando lei era poco più che maggiorenne e lui già sulla cresta dell’onda. È stata proprio lei a scrivere Su di noi nel 1980, insieme a Paolo Barabani, contribuendo al successo del cantante. Ma la loro collaborazione artistica presto si è trasformata in qualcosa di più, al punto che Pupo decise di lasciare la moglie, prima di tornare sui suoi passi dopo il tradimento (mai confermato) della Milani.