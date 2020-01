Gerardina Trovato si sfoga dalla D’Urso, ma la madre la smentisce

editato in: da

Gerardina Trovato si sfoga a Live – Non è la D’Urso, ma la madre la smentisce. La cantante siciliana dopo il grande successo sta vivendo un momento particolarmente difficile. L’artista, intervistata dal Messaggero, qualche settimana fa aveva svelato di essere stata rifiutata da Sanremo, lanciando un grido d’aiuto.

“Ho vissuto cose terribili e ancora non ne sono uscita – aveva confessato -. Ho avuto una nevrosi ossessiva depressiva, ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una citolisi epatica. […] Anche dal punto di vista economico me la passo malissimo. Ho finito tutti i soldi che avevo e sono costretta a chiedere aiuto a mia madre. Lei però non vuole aiutarmi, perché dice che ho bruciato tutto in droga e altri vizi”.

Gerardina attualmente abita a Portopalo di Capo Passero, in Sicilia, e sopravvive grazie all’aiuto della Caritas. “Sono stata costretta a vendere la mia casa a Roma, non avendo soldi – aveva detto -. Qui vivo in affitto. Ma i debiti si accumulano. La Caritas mi dà 80 euro al mese: troppo pochi per mangiare, pagare l’affitto e affrontare le varie spese”.

Un dramma raccontato anche nel salotto di Live – Non è la D’Urso, come svelano le prime anticipazioni della trasmissione. La cantante siciliana, arrivata al successo proprio grazie a Sanremo e al fiuto della produttrice Caterina Caselli, ha svelato tutto il suo dolore e la situazione difficile in cui vive.

Parole che però non sono piaciute alla madre, Agata Russo, insegnante di piano che, tramite il suo legale Alberto Finocchiaro, ha smentito la figlia, affermando che Gerardina avrebbe ricevuto da lei numerosi aiuti.

“Gerardina ha sempre goduto del continuo e pronto supporto morale ed economico da parte della sua famiglia – si legge riguardo la 52enne – ed in particolare della madre, la quale ha sostenuto negli anni ingentissime spese”.

“Non è mai stata lasciata da sola – continua la nota dell’avvocato –, ma è sempre stata aiutata e sostenuta nella realizzazione dei propri obiettivi di vita e professionali”.