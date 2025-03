Ho provato il prodotto più virale su TikTok per capelli ricci ed è stato amore a prima vista

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Ho provato la crema per capelli ricci virale su TikTok e ora non ne posso più fare a meno! Lo styling dei ricci, ormai da qualche tempo, è diventata la nuova ossessione di TikTok. Creators e influencer continuano a postare video in cui mettono alla prova la loro chioma con una domanda fondamentale: “E se tu fossi riccia anziché liscia?”.

Basta scrollare per trovare centinaia di video in cui ragazze che hanno sempre sfoggiato i capelli lisci riescono ad ottenere dei ricci vaporosi, definiti e voluminosi. Così tanto belli che mi è venuta voglia di provarci anche io!

A tutte è capitato, soprattutto d’estate, di ritrovarsi dopo una giornata al mare con una chioma favolosa e riccissima. Merito dell’asciugatura naturale dei capelli e del potere del sale marino.

E se con la stagione calda la chioma sembra favolosa, quando arriva l’inverno ci impegniamo in ogni modo a lisciarla con piastre e ferri. Ma se ci fosse un modo per avere dei ricci bellissimi anche quando non siamo al mare?

La soluzione, secondo TikTok, è una crema per capelli ricci che modella le ciocche e consente a tutte, facilmente, di avere una chioma splendida.

Si tratta della crema ricci di Skala, un marchio super low cost ed efficace. Basta cercare su TikTok per trovare tantissimi video che mostrano risultati eccellenti, così mi sono decisa a provarla. E il risultato è stato ben oltre le mie aspettative!

Come rendere i capelli ricci più definiti

Ma andiamo con ordine. Come si fa ad ottenere dei ricci definiti se non sei riccia? Il segreto sta nello scrunching, una tecnica di styling tanto semplice quanto efficace.

Dopo lo shampoo mettiti davanti allo specchio con i capelli ancora bagnati. Poi applica una piccola quantità di crema per ricci Skala sulla chioma, distribuendolo con cura.

A questo punto non ti resterà che effettuare lo scrunching. Raccogli con le mani i capelli dal basso, strizzandoli e muovendoli verso le radici. Vi assicuro: è più semplice a dirsi che a farsi!

Dopo pochi minuti vi accorgerete che i vostri capelli iniziano ad arricciarsi, formando delle onde lucide e ben definite. Un piccolo appunto: per uno scrunching perfetto ricordatevi che i capelli non vanno asciugati, tamponati o strizzati con l’asciugamano.

Quando applicherete la crema dovranno letteralmente grondare d’acqua. Per capire se state seguendo la tecnica nel modo giusto fare come me: ascoltate il “suono” che emettono i capelli. Se avvertite uno “squish” continuo in base ai movimenti della mano state facendo un lavoro perfetto!

Che prodotto usare per i ricci

La crema per capelli ricci Skala si è rivelata l’alleato perfetto per avere dei ricci definiti e per eliminare il fastidioso effetto crespo. Per uno styling perfetto non servono decine di prodotti, ma basta scegliere quello giusto e usare la tecnica dello scrunch.

Personalmente non mi aspettavo che sarei passata da liscia a riccia così velocemente e in modo così sorprendente!

Armatevi dunque di pazienza (e diffusore), coccolando i vostri ricci con la crema adatta. Infine svelate il risultato prima allo specchio, poi su TikTok: ne resterete sorprese!

