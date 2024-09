Verissimo, ospiti di sabato 21 settembre: Gerardina Trovato racconta il suo periodo buio

Fonte: IPA Gerardina Trovato

Tutto pronto per il weekend di Canale 5: grande attesa per Verissimo, che anche questa settimana propone le storie di tanti volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a mettersi a nudo e raccontarsi tra vita privata e carriera. Sabato 21 settembre arriverà in studio Gerardina Trovato, la cantautrice siciliana che quest’estate, dopo un lungo periodo difficile, aveva chiesto via social ai suoi fan di non abbandonarla.

Silvia Toffanin accoglierà poi la campionessa Jasmine Paolini, i conduttori di Tu Sì Que Vales Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, le sorelle della musica pop italiana Paola e Chiara, Teresa Langella e Andrea Dal Corso che parleranno del loro recente matrimonio e infine direttamente da Endless Love ci sarà Melisa Asli Pamuk.

Gli ospiti della puntata di Verissimo di sabato 21 settembre: Gerardina Trovato parla del suo momento difficile

Continuano gli appuntamenti con il salotto di Verissimo: Silvia Toffanin accoglierà in studio, in esclusiva, Gerardina Trovato, che torna per la prima volta in tv per raccontare la sua storia. La cantante ha vissuto anni di sofferenza, lontana dal palco, tra problemi finanziari, ritrovandosi a vivere con 80 euro al mese, e di salute, legati alla depressione. Un periodo lungo e complicato per l’artista siciliana, che è approdata anche su TikTok per tornare a cantare e da dove ha lanciato un appello commovente ai suoi fan.

Prima intervista anche per la campionessa Jasmine Paolini, che a Parigi 2024, nel doppio in coppia con Sara Errani, ha vinto uno storico oro olimpico per il tennis italiano.

E a poche ore dal debutto della nuova stagione di Tu Sì Que Vales, saranno ospiti i conduttori: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, pronti a lanciarsi in questa nuova sfida con la complicità di sempre.

Le anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato 21 settembre

Tra gli ospiti più attesi della puntata di sabato 21 settembre ci saranno anche Teresa Langella e Andrea Dal Corso, coppia nata negli studi di Uomini e Donne e che dopo sei anni d’amore sono convolati a nozze lo scorso 14 settembre. Dopo tanti anni di convivenza, l’ex corteggiatore ha chiesto la mano alla sua fidanzata con una romantica proposta in elicottero alle Seychelles.

I due hanno celebrato la loro unione della cattedrale di Sorrento: per il suo giorno più bello Teresa Langella ha scelto un abito da vera principessa, mentre il suo sposo ha scelto un abito blu con papillon grigio chiaro. Insieme alla padrona di casa Teresa e Andrea rivedranno le immagini più belle del loro matrimonio, emozionandosi insieme al pubblico per il loro giorno più bello e per quei momenti che rimarranno impressi nel loro cuore.

Spazio poi per l’intervista ritratto alle sorelle della musica pop italiana, Paola e Chiara, tornate insieme a cantare dopo dieci anni di carriere separate e che oggi sembrano ancora più unite di prima. Infine, a Verissimo tornano gli ospiti più amati delle soap turche: Silvia Toffanin intervisterà Melisa Asli Pamuk, l’attrice che nella serie Endless Love interpreta il ruolo di Asu.