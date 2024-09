Fonte: Getty Images Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Una storia d’amore, nata nello studio televisivo di Uomini e donne, ha trovato il suo coronamento. Infatti, il 14 settembre 2024, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ex protagonisti del famoso dating show di Canale 5, sono finalmente convolati a nozze, dopo sei anni d’amore. La scintilla tra i due, però, è scoccata proprio grazie agli incontri organizzati dalla redazione del programma televisivo, targato Mediaset, nel lontano 2018.

Allora la ragazza, vecchia conoscenza del programma televisivo, ricopriva il ruolo di tronista, dopo un’esperienza, in qualità di tentatrice, a Temptation Island, durante l’estate precedente. Stesso percorso per Andrea Dal Corso che, dopo il reality show estivo, aveva deciso di partecipare a Uomini e donne, nel ruolo di corteggiatore, proprio di Teresa Langella. Tra i due è nato l’amore, ma il percorso è stato piuttosto tortuoso. In ogni caso, dopo la fine del dating show, Andrea Dal Corso e il suo amore non si sono più lasciati e, adesso, sono convolati a nozze in una location da sogno.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, le nozze

I protagonisti delle puntate di Uomini e donne provano a trovare, nello studio televisivo, il partner della loro vita. Lo sa bene Teresa Langella, ex tronista del dating show, che il 14 settembre 2024, ha sposato proprio il corteggiatore scelto durante il programma televisivo. I due hanno celebrato la loro unione della cattedrale di Sorrento.

Per il suo giorno più bello, Teresa Langella ha scelto un abito da vera principessa, con una gonna ampia di seta, che presentava delle balze nella parte posteriore. La parte superiore del vestito era in tulle trasparente, a collo alto e decorato da inserti di pizzo. L’ex tronista non ha rinunciato al velo e ha baciato, davanti la chiesa, il suo sposo in abito blu e papillon grigio chiaro.

I due hanno raccontato la loro felicità con un post su Instagram, dove hanno condiviso diverse foto del loro giorno più bello: “14.09.2024. Sei tutto quello che ho sempre voluto. Abbiamo immaginato momenti, persone, sensazioni ma viverle è come sentirsi abbracciarti dall’universo. Questo è il sapore della felicità”.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, la storia d’amore

La storia d’amore che lega Teresa Langella e Andrea Dal Corso è una vera e proprio favola moderna, nata davanti agli occhi attenti dei telespettatori di Canale 5, che hanno seguito con passione le loro vicende. All’epoca della loro partecipazione al dating show, infatti, il feeling tra i due è sembrato subito evidente, anche se la tronista non è mai stata del tutto convinta del sentimento del ragazzo nei suoi confronti. Malgrado i suoi dubbi, la ragazza ha deciso di portare avanti la loro conoscenza, fino al momento della scelta televisiva.

Per la prima volta, la produzione del dating show ha deciso di mandare in onda il punto cruciale del percorso della tronista con una puntata speciale, andata in onda in prima serata e girata in un castello. Nella speciale location, Teresa Langella, davanti a parenti e amici ha effettuato la sua scelta, svelando di voler cominciare una storia d’amore proprio con Andrea Dal Corso ma, a sorpresa, il corteggiatore ha risposto in modo negativo a questa proposta.

Tutto sembrava concluso lì ma, dopo qualche tempo, la coppia si è ripresentata in studio a Uomini e donne, raccontando di essersi visti fuori dalle telecamere e di aver deciso di stare insieme. Dopo diversi anni di convivenza, l’ex corteggiatore ha chiesto la mano alla sua fidanzata con una magnifica proposta in elicottero alle Seychelles.