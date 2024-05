Fonte: IPA Anticipazioni Verissimo 11 maggio: Teresa Langella e Andrea Dal Corso tra gli ospiti

Silvia Toffanin torna a deliziare il pubblico con un doppio appuntamento di Verissimo, in onda su Canale 5 sabato 11 e domenica 12 maggio 2024, alle 16:30. Le puntate promettono un fine settimana ricco di emozioni, incontri significativi e storie affascinanti che spaziano dalla musica alla danza, dall’amore al coraggio di affrontare sfide personali.

Gli ospiti della puntata di sabato, tra amore e musica

Il sabato di Verissimo si apre con storie di cuore e di arte. Teresa Langella e Andrea Dal Corso, noti per il loro percorso in Uomini e Donne, condivideranno dettagli sulla loro relazione e sulle novità del loro imminente matrimonio, attirando sicuramente l’attenzione dei fan.

Teresa, originariamente tronista del programma, e Andrea, uno dei suoi corteggiatori, hanno vissuto un percorso televisivo intenso, caratterizzato da alti e bassi emotivi che hanno tenuto gli spettatori incollati allo schermo. Nonostante le iniziali incertezze, la loro storia d’amore ha preso una svolta positiva fuori dalle telecamere, culminando nel loro fidanzamento.

Insieme a loro, Martina Giovannini, l’ultima eliminata di “Amici 23”, racconterà la sua esperienza nel noto talent show di Maria De Filippi, mentre Rosita Celentano aprirà uno spiraglio sui retroscena della sua vita e carriera.

Martina Giovannini, dopo aver vinto il Tour Music Fest nel 2021, ha conquistato ad Amici l’attenzione sia del pubblico che dei giudici. Martina, che ha anche una formazione accademica in biotecnologie, coniuga la sua passione per la musica con un forte background scientifico. Ha da poco presentato il brano “Niente come te”, un pezzo che esplora temi di amore e malinconia.

Recentemente, Rosita Celentano si è fatta notare per le sue forti prese di posizione sui temi animalisti, in particolare contro il trattamento degli agnelli in Italia. Ha espresso la sua indignazione attraverso un video postato su Instagram, dove ha criticato la pratica della macellazione degli agnelli, soprattutto in prossimità della Pasqua, sottolineando il dolore e lo stress che questi animali devono sopportare.

Inoltre, ha partecipato a un’intervista in occasione del Sanremo 2024, durante la quale ha rivelato che suo padre, Adriano Celentano, apprezza molto le canzoni di Annalisa.

L’arte della danza sarà rappresentata da Anbeta Toromani, la storica ballerina cresciuta artisticamente nel talent di “Amici”, e da Tommaso Stanzani, ballerino e pattinatore che ha trasformato la sua passione in una carriera di successo.

Tommaso Stanzani ha ampliato i suoi orizzonti artistici esplorando il mondo della musica. Ha pubblicato alcuni singoli, tra cui uno di genere latin-pop nel 2022 intitolato “Flor de Luna”.

Dove guardare Verissimo

Ogni puntata è una finestra aperta sul mondo dello spettacolo e dell’attualità, dove celebrità e personaggi pubblici si raccontano, offrendo spunti di riflessione e momenti di leggerezza.

Il talk show condotto da Silvia Toffanin, è trasmesso regolarmente su Canale 5, una delle principali reti televisive italiane. Gli spettatori possono seguire le puntate in diretta ogni sabato e domenica alle 16:30.

Per chi preferisce la comodità dello streaming, è possibile guardare Verissimo online attraverso Mediaset Infinity, la piattaforma di streaming di Mediaset, che offre gratuitamente l’accesso a puntate intere, clip e interviste inedite del programma.

Mediaset Infinity permette agli utenti di vedere le puntate sia in diretta che on demand, assicurando che anche chi ha perso la trasmissione in diretta possa recuperarla in qualsiasi momento.