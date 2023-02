Teresa Langella, da “U&D” alle nozze: la romantica proposta in elicottero alle Seychelles

Le fiabe esistono e talvolta nascono nei luoghi più inaspettati. Era il 2019 quando negli studi di Uomini e Donne la bella Teresa Langella riceveva un secco “No” da Andrea Dal Corso, il corteggiatore che aveva scelto per iniziare una nuova vita insieme al di là del piccolo schermo. Teresa aveva gettato la spugna e, con il cuore ferito, lo aveva respinto quando lui si era deciso a riconquistarla. Ma in fondo ha sempre saputo che Andrea è la sua anima gemella e il tempo lo ha dimostrato. La coppia da allora è unita più che mai e adesso, a distanza di quattro anni, è arrivata la fatidica proposta di matrimonio. Una delle più romantiche che si siano mai viste.

Teresa Langella, la romantica proposta di nozze alle Seychelles

Avrebbe dovuto essere una vacanza come tante, di quelle che le coppie si concedono di tanto in tanto, magari in un luogo a cui sono particolarmente affezionate. Teresa Langella e Andrea Dal Corso, rispettivamente ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, avevano scelto le Seychelles come location di un romantico weekend insieme. Impegni e lavoro messi in standby a casa e di fronte a loro soltanto le spiagge dorate delle isole africane. Un vero sogno.

Se non fosse che la bella Teresa non aveva assolutamente idea di quale sorpresa avrebbe ricevuto. Andrea è stato un vero maestro e, da uomo innamoratissimo quale è, ha organizzato nel dettaglio una delle proposte di matrimonio più romantiche ed esuberanti che si siano mai viste.

Non solo ha portato la sua compagna in vacanza, ma ha persino affittato un elicottero con cui hanno sorvolato insieme il cielo delle Seychelles e sul quale lui le ha rivolto le parole più dolci: “In quest’isola abbiamo trovato il cocco più grande al mondo e la tartaruga più grande al mondo. Il cocco per me rappresenta la maternità mentre la tartaruga è un po’ il simbolo della longevità. Ebbene, io ti vedo come la madre dei miei figli e vorrei vivere insieme a te per sempre. Forse in quest’isola serve un nuovo primato, quello dell’amore più grande al mondo”. E proprio lì, sotto allo sguardo emozionato della sua amata, una scritta gigante sulla sabbia: “Terry, vuoi sposarmi?”. E poi dicono che non ci sono più gli uomini di una volta…

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, una storia d’amore a lieto fine

C’è chi non avrebbe scommesso una lira (anzi, un euro) nella love story tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso quando erano protagonisti di Uomini e Donne. Si erano conosciuti, annusati e poi la tronista lo aveva scelto tra i tanti corteggiatori presenti lì per lei, ricevendo in tutta risposta un “No” che è rimasto nella storia del dating show di Maria De Filippi.

Eppure l’amore c’era in fondo, aspettava soltanto quella seconda possibilità che alla fine – non con poca titubanza – la bella Teresa ha deciso di concedere ad Andrea. Dal 2019 i due non si sono più lasciati e hanno vissuto quattro anni meravigliosi che hanno confermato quanto entrambi in cuor proprio sapevano già: sono l’una l’anima gemella dell’altro.

“Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita – ha scritto la Langella su Instagram -, ho ancora le mani che mi tremano e il fiato corto, cortissimo. Continuavo a ripetermi che non era possibile, che tutto quello non era reale, perché un’Emozione così grande ferma il tempo. Ho detto Sì all’Uomo che sognavo sin da bambina, al padre dei miei figli, ti ho detto Sì perché sei tutta la mia vita e voglio vivere con te per il resto dei miei giorni, noi due, mano nella mano con i capelli bianchi e qualche ruga in più. Ti amo oltre ogni cosa. E adesso ti prego, chiedimi ancora, cos’è la felicità?”.

