È facile schiarire le sopracciglia con un solo (viralissimo) prodotto, delicato e low cost

Il prodotto virale e low cost per schiarire delicatamente le sopracciglia

Se hai capelli più chiari delle sopracciglia e vuoi armonizzare il viso o se vuoi ottenere un look più delicato e soft, specialmente se hai sopracciglia molto scure e marcate, almeno una volta nella vita avrai provato a schiarire le tue sopracciglia.

Grazie al potere della condivisione di TikTok, avrai scoperto (ancora una volta) di non essere l’unica ad avere questa esigenza, anzi! Se vuoi un effetto soft e naturale, meglio schiarire gradualmente piuttosto che esagerare subito, tuttavia ottenere l’effetto gradualmente non è un’operazione così semplice come sembra in quanto non è facile stabilire il grado di schiarita che si vuole ottenere. Infatti, il rischio ricorrente è quello di schiarirle repentinamente di troppi toni (e ahimè, poi non si torna più indietro se non tingendole nuovamente di un colore scuro). Per venire incontro all’esigenza di una decolorazione lenta e controllata, è diventato virale un prodotto che ti permette di ottenere una schiaritura graduale in pochi gesti e ad un prezzo molto competitivo. Stiamo parlando di Jolen Creme Bleach nella sua formula originale, ideale per le sopracciglia ma che può essere utilizzato su tutto il viso e corpo. Capiamo insieme perchè si è meritata la viralità e le più di 7500 recensioni positive su Amazon.

Come si utilizza

Prima di procedere con l’applicazione è importante fare un test di compatibilità per evitare reazioni allergiche. Basterà mescolare accuratamente una parte di polvere in tre parti di crema e applicare su una piccola area del braccio interno. Dopo 10 minuti lavare con acqua fredda e attendere 24 ore; se la pelle appare normale, si può procedere con l’uso.

Ora procedi con l’applicazione seguendo questi step: mescola la crema decolorante con il gel in dotazione, applica la pasta sulle sopracciglia. L’applicazione senza gocciolamento rende la stesura facile e veloce e, grazie alla tazza di miscelazione in dotazione, non dovrai sporcare nulla. Puoi intensificare l’effetto dello schiarente applicando una striscia di pellicola trasparente sopra alle sopracciglia. Il tempo di applicazione varia in base all’effetto desiderato, per questo è consigliabile controllare regolarmente quanto si stanno schiarendo e, una volta raggiunta la tonalità desiderata, rimuovere la crema decolorante.

Attenzione: è consigliabile non utilizzare Jolen Originale Bleach immediatamente dopo un bagno caldo o una doccia, in una stanza piena di vapore o su un deodorante per la pelle. In quel momento la pelle è più sensibile e rischierebbe di arrossarsi di più!

Puoi applicare Jolen Creme Bleach tranquillamente perché è indicato anche sulla pelle sensibile ma ricorda che contiene perossido di idrogeno per cui evita attentamente il contatto con gli occhi. Se il prodotto entra negli occhi, sciacquare immediatamente e accuratamente con acqua fredda e consultare il medico.

