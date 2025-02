Fonte: IPA Marco Liorni

Questa sera, sabato 22 febbraio 2025, torna su Rai1 l’appuntamento con Ora o mai più, lo show musicale condotto da Marco Liorni. La competizione tra gli otto artisti in gara prosegue con nuove esibizioni e momenti di grande spettacolo, dopo una quinta puntata che ha visto trionfare Pierdavide Carone, affiancato dalla sua tutor Gigliola Cinquetti e sempre più amato dal pubblico da casa. Il giovane cantautore si è aggiudicato la vittoria grazie al voto combinato dei maestri e del pubblico social, superando Valerio Scanu, che ha conquistato il secondo posto, e Carlotta, che ha chiuso il podio in terza posizione dopo una puntata in cui finalmente ha avuto le sue prime soddisfazioni.

Ora o mai più, le anticipazioni del 22 febbraio

Anche questa sera, gli otto concorrenti torneranno sul palco insieme ai loro tutor, artisti affermati della musica italiana, che non solo li affiancheranno nei duetti ma avranno anche il compito di valutarli. Tra gli abbinamenti che il pubblico ritroverà ci sono Valerio Scanu insieme a Rita Pavone, Matteo Amantia al fianco di Alex Britti e Pago accompagnato da Patty Pravo. Pierdavide Carone proseguirà il suo percorso sotto la guida di Gigliola Cinquetti, mentre Carlotta sarà supportata da Donatella Rettore. Loredana Errore si esibirà con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf e infine Anonimo Italiano sarà seguito da Riccardo Fogli.

La puntata sarà strutturata in due manche, com’è stato per tutti gli appuntamenti precedenti alla settimana del Festival di Sanremo. Nella prima parte dello show, i concorrenti si esibiranno nei duetti con i loro tutor, cercando di convincere giuria e pubblico con interpretazioni emozionanti. La seconda manche, invece, vedrà gli artisti sfidarsi con ospiti speciali di grandissimo prestigio. Tre icone della musica, Enrico Ruggeri, Michele Zarrillo e Amii Stewart, si uniranno allo spettacolo per rendere la serata ancora più speciale per offrire ai telespettatori momenti indimenticabili.

Chi vincerà

Con la gara ancora apertissima, la sesta puntata sarà carica di emozioni e possibili sorprese. Pierdavide Carone riuscirà a mantenere la sua posizione di leader o ci sarà un colpo di scena in classifica? Valerio Scanu tenterà di strappare la vittoria, mentre Carlotta proverà a confermare il suo ottimo piazzamento. Nel frattempo, gli altri concorrenti daranno il massimo per conquistare il pubblico e i giudici, con esibizioni che potrebbero ribaltare le sorti della competizione. Dopo tutto l’occasione è imperdibile.

Gli artisti che hanno scelto questa strada per provare a rilanciarsi si stanno giocando il tutto per tutto pur di emergere, e saranno proprio queste puntate a determinare il loro percorso futuro. Purtroppo, il programma ha perso la possibilità di essere trasmesso in diretta, dopo gli ascolti bassi delle prime puntate e il budget troppo elevato.

Quando e dove va in onda Ora o mai più

L’appuntamento è per questa sera alle 21,20 su Rai 1, con la possibilità di seguire la puntata anche in diretta streaming su RaiPlay, dove rimane fruibile anche per i giorni successivi alla messa in onda. Lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie i commenti del pubblico che segue da casa.