Anticipazioni Ora o mai più, gli ospiti e le sfide della finale dell’1 marzo

Fervono i preparativi per il gran finale di Ora o mai più, lo show di Rai1 condotto da Marco Liorni. Nella puntata dell’1 marzo, in onda come sempre alle 21.30 sulla rete ammiraglia, gli otto cantanti in gara si esibiranno sulle note dei loro nuovi inediti, che giocheranno un ruolo cruciale nella scelta del vincitore. I pronostici della vigilia saranno rispettati o è lecito attendersi qualche sorpresa?

Ora o mai più, le anticipazioni della finale

Battute conclusive per la terza edizione di Ora o mai più: la finale dello show musicale condotto da Marco Liorni andrà in onda in prima serata su Rai1 l’1 marzo. Come sempre, gli otto artisti in gara si esibiranno con i tutor che li hanno accompagnati sin dalla prima puntata:Valerio Scanu con Rita Pavone; Matteo Amantia con Alex Britti; Pago con Patty Pravo; Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti; Carlotta con Donatella Rettore; Loredana Errore con Marco Masini; Antonella Bucci con Raf; Anonimo Italiano con Riccardo Fogli.

Tuttavia, in occasione della finalissima, ogni concorrente si cimenterà con dei brani inediti, votati sia dai tutor che dal pubblico. Alla valutazione degli otto Maestri, infatti, si aggiungerà anche quella di cento persone presenti in sala: la puntata, proprio come era successo per la semifinale, non andrà in onda in diretta, motivo per cui non è previsto il voto dei social. Ad impreziosire la serata sarà infine la presenza di Gino Castaldo ed Ema Stockholma: i padroni di casa di Back2back, il programma serale di Rai Radio 2, assegneranno un bonus da dieci punti a uno solo dei concorrenti, influenzando sensibilmente la classifica finale.

I punteggi ottenuti nella puntata di questa sera si sommeranno a quelli accumulati negli appuntamenti precedenti. I due artisti che risulteranno in testa alla classifica combinata accederanno a un’ulteriore sfida: la finalissima. A questo punto, si esibiranno sulle note del proprio cavallo di battaglia affiancati dal rispettivo tutor, e attenderanno il responso finale.

Chi vincerà la finale di Ora o mai più

Ora o mai più è un format che vede protagonisti otto artisti alla ricerca di una seconda possibilità nel panorama musicale italiano. La scorsa puntata, la sesta, ha visto trionfare Valerio Scanu, seguito da Antonella Bucci e Loredana Errore. La classifica generale, tuttavia, vede ben saldo in prima posizione Pierdavide Carone: sarebbe proprio l’ex concorrente di Amici, secondo i pronostici, il principale favorito alla vittoria finale. Secondi alle sue spalle, a pari merito, Matteo Amantia e Antonella Bucci, che proveranno la rimonta.

Grazie al magazine AllMusicItalia, inoltre, sono stati resi noti anche i titoli dei brani inediti che debutteranno sul palco della finale: Solo con una Parola (Valerio Scanu); Fa che non sia per sempre (Pago); Il bacio (Carlotta); Non ce l’ho con te (Pierdavide Carone).