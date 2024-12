L’Anno che Verrà 2025, cantanti e ospiti della serata (e la possibile scaletta)

Fonte: IPA L'Anno che Verrà, gli ospiti del programma

Anche quest’anno, Rai 1 presenterà L’anno che verrà nella sua nuova veste per il 2025: un evento che mescola musica, comicità e intrattenimento per un Capodanno indimenticabile. Dalle 21:00 in diretta da Reggio Calabria, lo show sarà condotto per la prima volta da Marco Liorni, che prenderà il posto di Amadeus dopo nove edizioni di successo. La serata promette di regalare emozioni e sorrisi con un programma ricco di performance dal vivo, ospiti di calibro e sorprese che trasformeranno l’evento in un appuntamento imperdibile per tutti gli italiani.

Il nome dell’appuntamento annuale prende nome dall’iconica canzone di Lucio Dalla, un brano stupendo, di una profondità quasi sacra, che ha ispirato il titolo del programma, diventando simbolo di speranza e riflessione.

Un palco da sogno: gli artisti e gli ospiti

Quest’anno, il programma si arricchisce di una lista di ospiti che abbraccia vari generi musicali, con la partecipazione di alcuni dei nomi più amati della musica italiana. Tra gli artisti confermati figurano Diodato, Ricchi e Poveri, Anna Oxa, J-Ax, Arisa, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Leo Gassmann, Romina Power, Ermal Meta, Clementino, Sal Da Vinci e Sandy Marton. La serata sarà accompagnata da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi, che eseguirà i più grandi successi della musica italiana e internazionale.

Non mancheranno momenti di comicità con Nino Frassica, che con il suo inconfondibile umorismo contribuirà a rendere la serata ancora più speciale.

La location: Reggio Calabria, una cornice perfetta

Quest’anno, il programma si trasferisce a Reggio Calabria, città che per il secondo anno consecutivo ospita l’evento, dopo Crotone nel 2024. La città calabrese, con la sua vista spettacolare sullo Stretto di Messina, diventa il palcoscenico perfetto per celebrare il passaggio al nuovo anno. I panorami mozzafiato e la ricca tradizione culturale della zona faranno da sfondo alla grande festa, dando un tocco di magia e fascino a ogni esibizione.

Marco Liorni al timone: il nuovo volto dello show

Un altro cambiamento importante riguarda la conduzione. Dopo anni sotto la guida di Amadeus, quest’anno sarà Marco Liorni a fare da padrone di casa. Liorni, già noto per il suo stile sobrio e la sua capacità di intrattenere il pubblico con naturalezza, saprà dare nuova energia a un evento che ormai è una tradizione per gli italiani. La sua esperienza con Reazione a Catena lo rende il volto ideale per una serata che mixa intrattenimento e musica.

La comicità di Nino Frassica

Non può mancare, naturalmente, la comicità. A supportare la conduzione di Liorni ci sarà Nino Frassica, il re della battuta. Il suo spirito irriverente e la sua capacità di far sorridere il pubblico saranno il perfetto contraltare alla musica e ai momenti emozionanti, creando un bilanciamento perfetto tra risate e spettacolo.

Dove guardare e seguire l’Anno che Verrà

L’Anno che Verrà sarà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle 21:00. Non solo televisione: l’evento sarà anche disponibile in streaming su RaiPlay, per permettere a tutti di seguire lo show ovunque si trovino. Gli amanti della radio potranno ascoltarlo in diretta su Rai Radio 1.

In attesa della scaletta ufficiale, i dettagli sul programma potrebbero variare, ma sicuramente lo spettacolo non deluderà le aspettative, mantenendo intatta la sua tradizione di festa e intrattenimento.