Che tempo che fa, anticipazioni del 14 dicembre: tra gli ospiti Lucio Corsi

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Fabio Fazio

Il consueto appuntamento della domenica sera con Fabio Fazio torna stasera, 14 dicembre, a partire dalle 19.30 su Nove. La puntata di oggi promette un mix perfetto tra la comicità partenopea, l’eccellenza culinaria italiana e i grandi temi dell’attualità internazionale, con una squadra ormai collaudata composta da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni del 14 dicembre

Fabio Fazio torna con un nuovo appuntamento di Che tempo che fa, con una puntata ricca di ospiti e sorprese tra tv, cinema, cultura, musica, attualità. Il protagonista assoluto del comparto intrattenimento sarà Alessandro Siani. L’attore e regista napoletano, attualmente impegnato nel suo tour teatrale Fake News, porterà in studio la sua ironia tagliente e le sue riflessioni sulla società contemporanea. Nato come evoluzione del progetto televisivo Off Line, lo show è un viaggio satirico nella contemporaneità: tra inganni digitali, falsità quotidiane, slogan politici e l’invasione dell’intelligenza artificiale, Siani mescola risate e riflessioni sul presente.

Spazio anche alla grande musica con Lucio Corsi, l’artista toscano che ha dominato le ricerche su Google Italia nel 2025. Corsi presenterà dal vivo il suo nuovo singolo Notte di Natale, un brano dalle sonorità sognanti che ben si sposa con l’atmosfera delle festività alle porte.

Per gli amanti dei fornelli, in studio arriveranno due pesi massimi della cucina italiana: Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. I due chef, giudici della 15esima edizione di MasterChef Italia, sveleranno alcune curiosità sulla nuova stagione del cooking show più amato della tv e discuteranno del valore della tradizione culinaria nel panorama globale.

La parte dedicata all’attualità e alla cultura vedrà invece la partecipazione di Roberto Saviano, che presenta nuovamente il progetto teatrale L’amore mio non muore, ispirato all’omonimo romanzo, un recital che fonde narrazione, musica e impegno civile per esplorare le molte sfumature dell’amore: quello che protegge, quello che ferisce, quello che non si arrende; e Vittorio Lingiardi, psichiatra che presenterà il suo ultimo libro Farsi Male. Variazioni sul masochismo, un saggio che esplora le complessità della psiche umana.

L’approfondimento sull’attualità vedrà la partecipazione, oltre a Saviano, dell’economista Carlo Cottarelli, della giornalista Cecilia Sala, dell’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini e di Michele Serra, mentre gli aggiornamenti scientifici e sanitari saranno affidati a Silvio Garattini e Roberto Burioni, ospite fisso del programma.

Come da tradizione, la serata si concluderà con il momento conviviale de “Il Tavolo”, dove ai volti fissi come Nino Frassica, Mara Maionchi, Simona Ventura, Francesco Paolantoni e la Signora Coriandoli, si aggiungeranno ospiti d’eccezione tra cui Alessia Marcuzzi, Enzo Iacchetti, Serena Autieri (in libreria con Baciarsi a Napoli) e l’attore Giovanni Esposito, fresco di successi cinematografici internazionali.

Dove e quando vedere Che tempo che fa

I telespettatori possono seguire la nuova puntata di Che Tempo Che Fa in diretta su Nove a partire dalle 19.30 circa, oppure in diretta streaming e on demand sul sito ufficiale della rete e su Discovery+, disponibile per tutti gli abbonati. I fan del programma potranno anche interagire con i canali social ufficiali di Che Tempo Che Fa.

