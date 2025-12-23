L’Anno che verrà 2026, il Capodanno di Rai 1 torna in Calabria: ospiti e (possibile) scaletta

IPA Marco Liorni conduce L'Anno che verrà 2026

Mancano pochissimi giorni a una delle notti più attese dell’anno. Il countdown per il 2026 è ufficialmente iniziato e, come da tradizione, il pubblico di Rai 1 si prepara a brindare in compagnia della grande musica e dei volti più amati della TV. Anche per questa edizione, la Calabria si conferma il cuore pulsante del Capodanno targato Rai: L’Anno che verrà si sposta nella nuova, splendida cornice di Catanzaro Lido, quartiere costiero del capoluogo calabro.

I dettagli della nuova location

Dopo i successi di Crotone e Reggio Calabria, per salutare l’arrivo del 2026 la scelta è ricaduta su Catanzaro. La città capoluogo si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, scegliendo come location il suo quartiere marino, Catanzaro Lido. Il cuore dell’evento è l’Area Teti (piazzale Maestri del Lavoro), che si affaccia sul lungomare Stefano Pugliese, premiato con la Bandiera Blu.

Le dimensioni dello show sono da capogiro. Come comunica la Rai, la produzione ha allestito una struttura monumentale: un palco largo ben 53 m e alto 18 m, arricchito da oltre 600 metri quadrati di ledwall che regaleranno scenografie digitali mozzafiato ai telespettatori.

A fare da sfondo naturale ci sonoo le splendide Dune di Giovino: ogni inquadratura diventa così una vera e propria cartolina della Calabria. Per chi deciderà di vivere l’emozione dal vivo, il Comune ha già predisposto un piano di viabilità speciale con zone a traffico limitato e navette, così da consentire a tutti di godersi la festa in totale sicurezza.

Ufficio Stampa Rai

Confermata la conduzione di Marco Liorni

Al timone della lunga maratona musicale di Rai 1 è stato confermato, per il secondo anno consecutivo, il volto rassicurante ed elegante di Marco Liorni. Dopo aver conquistato il pubblico nella passata edizione, il conduttore de L’Eredità torna a essere il padrone di casa per una serata amata da molte famiglie.

Ma Liorni non è solo in questa avventura. Secondo le prime indiscrezioni, ad accompagnarlo ci sarebbero Gabriele Vagnato e le Professoresse de L’Eredità, Linda Pani e Greta Zuccarello, col compito di raccontare le bellezze della Calabria, dai borghi antichi alle eccellenze enogastronomiche. Dietro le quinte, la regia è affidata ancora una volta a Stefano Mignucci, mentre il Maestro Stefano Palatresi dirige la Big Band che accompagna dal vivo gli artisti.

Possibili ospiti e scaletta

Per scoprire ufficialmente chi salirà sul palco, dobbiamo attendere martedì 30 dicembre alle ore 12:00, quando si tiene la conferenza stampa dell’evento presso il Complesso Monumentale del San Giovanni, a Catanzaro.

Ma, come sempre, i primi rumors hanno già iniziato a circolare. Chi si esibirà sul palco de L’Anno che verrà? Il cast promette di essere “molto sanremese”, con un occhio di riguardo ai protagonisti dell’edizione 2025. Tra i nomi “papabili” figurano Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Patty Pravo ma anche i giovani Olly, vincitore di Sanremo 2025, e Gaia. Potrebbe esserci anche Brunori Sas, che giocherebbe “in casa” rendendo omaggio alla sua terra di Calabria.

Quando e dove vedere L’Anno che verrà 2026?

Come da tradizione, il Capodanno di Rai 1 prende il via subito dopo il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in diretta a reti unificate a partire dalle 21:00. L’Anno che verrà viene trasmesso anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay, in diretta radiofonica su Rai Radio1, con uno speciale condotto sul posto dal backstage, e anche da Rai Italia, così da giungere ai nostri tanti connazionali residenti all’estero.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!