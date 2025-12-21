Anticipazioni L’Eredità Gran Galà Telethon del 21 dicembre: tutti gli ospiti

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Marco Liorni conduce "L'Eredità Gran Galà Telethon"

Una serata speciale tutta da vivere quella di L’Eredità Gran Galà Telethon, dove il gioco si trasforma in spettacolo e la solidarietà è protagonista. Domenica 21 dicembre Marco Liorni torna alla guida del gameshow in una veste diversa, portando sullo schermo un mix di intrattenimento, emozione e partecipazione a un’iniziativa che fa davvero la differenza.

Protagonisti assoluti di questa puntata saranno coppie di volti noti pronte a sfidarsi tra quiz, prove sorprendenti e, naturalmente, la celebre Ghigliottina. L’appuntamento promette risate, colpi di scena e musica, offrendo al pubblico momenti di puro divertimento e coinvolgimento.

Il montepremi finale sarà interamente devoluto alla Fondazione Telethon a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare, un impegno che da oltre trent’anni sostiene famiglie e ricercatori in tutta Italia.

“L’Eredità Gran Galà Telethon”, ospiti e anticipazioni

Dopo una settimana in cui il palinsesto Rai ha dato ampio spazio alla ricerca e alla solidarietà con gli speciali dedicati alla 36ª edizione di Telethon, questa sera, domenica 21 dicembre, Marco Liorni conduce l’evento conclusivo con un format amatissimo dal pubblico.

In prima serata va in onda L’Eredità Gran Galà Telethon, un appuntamento che unisce il celebre gioco a premi alla voglia di sostenere la ricerca e di dare speranza a chi vive con malattie rare.

Protagonisti d’eccezione di questa serata sono le coppie di volti dello spettacolo che si sfideranno gioco dopo gioco fino alla manche finale. In gara ci sono Paola Perego e Paolo Belli, Eleonora Daniele e Tiberio Timperi, Gianmarco Tognazzi e Frank Matano, il duo comico Fru e Ciro dei The Jackal, e Gianluca Gazzoli, reduce dalla conduzione di Sanremo Giovani, affiancato da Ilaria D’Amico. Ciascuna coppia porterà sul palco il proprio stile e la propria personalità, rendendo le sfide ancora più interessanti e coinvolgenti.

A rendere la serata ancora più leggera e divertente ci saranno Elisa Isoardi ed Elenoire Casalegno, protagoniste della Scossa, mentre Diana Del Bufalo e Luca Gaudiano si esibiranno con il corpo di ballo sulle musiche del celebre musical Moulin Rouge.

Sarà una serata ricca di musica, allegria, colpi di scena e momenti di puro spettacolo: le coppie affronteranno prove avvincenti da cui emergeranno i due finalisti pronti a sfidarsi con la celebre Ghigliottina. Tra sorrisi e domande sorprendenti, anche le coppie più affiatate saranno messe alla prova, dando vita a una competizione intensa da non perdere.

E in palio non c’è solo la vittoria: l’intero montepremi finale sarà devoluto alla Fondazione Telethon, rendendo la serata un’occasione speciale per unire intrattenimento e solidarietà anche sotto le feste.

“L’Eredità Gran Galà Telethon”, dove vederlo

L’appuntamento con lo show L’Eredità Gran Galà Telethon è programmato per la prima serata di domenica 21 dicembre 2025, su Rai 1, a partire dalle 21.30. Per chi volesse vederlo da pc o lontano dalla tv, il programma è inoltre fruibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand, garantendo a tutti la possibilità di partecipare a questa grande serata all’insegna del gioco, del divertimento e della solidarietà.

