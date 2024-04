Chi sono gli Ex-otago, il gruppo sul palco del Primo Maggio

Fonte: Ufficio stampa Concerto del Primo Maggio Ex-otago

Tra gli artisti che si esibiranno al Circo Massimo di Roma per il Concerto del Primo Maggio svettano anche gli Ex-otago, gruppo musicale indie pop che da più di 20 anni accompagna gli amanti del genere con la loro musica. Scopriamo qualcosa di più sul gruppo.

Chi sono gli Ex-otago

Gli Ex-otago sono una band indie pop nata a Genova nel 2002. Inizialmente, i componenti del gruppo erano tre: Maurizio Carucci, Alberto Argentesi e Simone Bertuccini. Nati come gruppo interessato alla musica pop acustica, pubblicando il primo album, The Chestnuts Time, per un’etichetta indipendente di Roma.

Nel 2004 il trio diventa un quartetto grazie all’entrata di Simone Fallani, batterista con cui il gruppo pubblica il secondo album nel 2007, Tanti saluti. Tra il 2010 e il 2011 la band inizia ad avere un gran seguito e pubblica il disco Mezze stagioni, un progetto che era stato anticipato con l’uscita del brano Marco corre, dedicato all’atleta Marco Olmo.

Nel 2012 inizia un periodo nuovo: con l’uscita di Alberto Argentesi dal gruppo, la band inizia un susseguirsi di cambi interni, fatti di entrate e uscite di membri. Il 25 febbraio del 2014 viene pubblicato il singolo Foglie al vento, seguito da In capo al mondo, un album importantissimo a livello di musicalità, perché il gruppo abbandona i suoni elettronici per sperimentare con strumenti nuovi come il charango e l’harmonium indiano.

Nel 2016 esce Cinghiali incazzati, un singolo che anticipa il quarto album Marassi, che prende il nome da un quartiere di Genova. Il disco da al gruppo ancora popolarità, grazie anche al singolo Gli occhi della Luna in collaborazione con il rapper Jake La Furia. Nel 2018 esce il nuovo singolo, Tutto bene, e nel 2019 gli Ex-otago partecipano al Festival di Sanremo portando sul palco dell’Ariston Solo una canzone classificandosi tredicesimi.

Tra entrate, uscite e componenti che hanno deciso di intraprendere una carriera da solista, ora il gruppo è composto da Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Olmo Martellacci e Rachid Bouchabla, con Giorgia Sudati come componente dal vivo alla chitarra elettrica. Ora il gruppo tornerà a cantare durante il Concertone del Primo Maggio, l’evento annuale che per questa edizione sarà presentato da Noemi, Ermal Meta e BigMama.

Ex-otago, perché si chiamano così

Tra le tante domande che si si può porre pensando agli Ex-otago c’è sicuramente quella che riguarda il senso del nome scelto dalla band. Un appellativo non convenzionale, ma che molto spesso i membri del gruppo hanno voluto raccontare scherzosamente. La scelta infatti è stata fatta ripensando al nome di una squadra di rugby della Nuova Zelanda protagonista di un film a basso budget.

Maurizio Carucci, che è da sempre parte del gruppo, ha raccontato a Vanity Fair. “Tratta di una parola che non esiste, è originale. Certo, mi rendo conto che non sia un nome facile, ma lo trovo ricco di fascino. Nasce da una bella storia, anzi da una supercazzola che ci racconta bene da 15 anni. Otago è il nome di una squadra di rugby della Nuova Zelanda, protagonista di un film orrendo. Una squadra che contro ogni pronostico riesce a vincere il campionato. In quel momento avevamo deciso di suonare funky-jazz ma dopo 5 minuti ci siamo sciolti ed ecco spiegato perché “ex”. È un nome che contiene la nostra buffonaggine.”