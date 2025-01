Sting ferma i concerti su consiglio dei medici: come sta

Fonte: IPA Sting

Brutte notizie per i fan di Sting: il famoso cantautore britannico ha posticipato tutti i concerti previsti nel mese di gennaio su consiglio dei medici. Non sono chiare le condizioni di salute dell’artista, che non ha specificato il tipo di problema che lo ha costretto a fermarsi.

Sting posticipa i suoi concerti, ecco perché

Un inizio 2025 molto amaro per Sting. L’ex frontman dei Police ha posticipato i suoi concerti previsti nel mese di gennaio, seguendo il consiglio dei suoi medici curanti: “È con sincero rammarico che Sting deve cancellare la sua apparizione ai Bass Magazine Awards e posticipare i suoi concerti STING 3.0 a Phoenix, in Arizona (originariamente previsto il 24 gennaio) al 1 giugno, e a Wheatland, in California (originariamente previsto il 26 gennaio) al 28 maggio. Sarà posticipata anche la sua esibizione al 20esimo anniversario della Cherrytree Music Company al prossimo 29 maggio” si legge in un post pubblicato sul profilo Instagram del cantante.

I biglietti acquistati saranno validi anche per le nuove date degli show: “Sting si scusa sinceramente per qualsiasi inconveniente ed esprime la sua gratitudine ai fan per la loro comprensione” recitano le ultime righe dell’appello. Non è chiaro quali siano le condizioni di salute del cantante, ma è probabile che da un’eventuale convalescenza dipenda anche la partecipazione al concerto di beneficenza FireAid, previsto per la fine di gennaio in sostegno della popolazione colpita dagli incendi in California.

Con la diffusione della notizia, sono immediatamente arrivati anche i messaggi di sostegno dei fan: “Ti riprenderai presto Sting, avrai sempre il nostro supporto e il nostro amore” ha scritto un fan. Un’altra persona ha invece commentato: “Spero non sia nulla di grave. Ti auguro una guarigione rapida e molto tempo in compagnia dei tuoi cari”.

I precedenti problemi di salute di Sting

Non è la prima volta che Sting si vede costretto a cancellare degli show per problemi di salute. Nel 2018 dovette rimandare un concerto con Shaggy a San Francisco dopo che un semplice raffreddore si tramutò in un’infezione sinusale. Un anno dopo, l’ex Police cancellò invece diverse date del tour europeo a causa di un problema non meglio specificato. All’epoca, una fonte rivelò alla stampa che il fastidio non era particolarmente grave, ma che i dottori avevano espresso preoccupazione.

“Si sta riposando. Si aspettano tutti che torni in pista molto presto. Una volta ripresosi, si esibirà nelle restanti date del suo tour” aveva fatto sapere un insider. Anche lo scorso anno, il cantante salì sul palco con il braccio fasciato: pur non potendo suonare la chitarra, riuscì comunque a fare la gioia dei fan con delle performance canore di altissimo livello.

Nonostante qualche piccolo incidente, la celebre popstar continua comunque a godere di una salute di ferro. Sui social, infatti, ha sempre condiviso con i fan la sua routine quotidiana per mantenersi in buona forma: a 73 anni, l’interprete britannico si districa tra addominali ed esercizi tantrici, ponendosi come un vero e proprio modello da imitare per tutti gli “over” che lo seguono. Anche a tavola il rocker segue un’alimentazione ben bilanciata: il suo segreto è una dieta macrobiotica, che prevede basso consumo di carne, latticini e zuccheri.