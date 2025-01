Fire Aid, un concerto per le vittime degli incendi di Los Angeles: il cast

Fonte: ANSA Katy Perry e Lady Gaga

Gli incendi che hanno colpito Los Angeles e la California meridionale nelle ultime settimane stanno lasciando segni profondi nella comunità. Di fronte a questa emergenza, sono tantissimi i gesti di solidarietà portati avanti da vip e organizzazioni benefiche: uno di questi è il Fire Aid, un concerto benefico pensato per raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico su questa emergenza: ecco chi si esibirà.

“Fire Aid”, un concerto dopo gli incendi di Los Angeles

Il concerto Fire Aid, organizzato per raccogliere fondi necessari non solo per le emergenze immediate, ma anche per sostenere iniziative di prevenzione e intervento a lungo termine, si svolgerà giovedì 30 gennaio 2025 e avrà luogo in contemporanea in due location iconiche di Inglewood: il Kia Forum e l’Intuit Dome.

Entrambe le sedi inizieranno i concerti alle ore 18:00 PST e promettono di regalare uno spettacolo indimenticabile. I biglietti saranno disponibili sul sito ufficiale a partire dal 22 gennaio: l’organizzazione dell’evento ha spiegato che l’obiettivo è quello di: “raccogliere fondi per la ricostruzione delle comunità devastate dagli incendi e per sostenere gli sforzi volti a prevenire futuri disastri legati agli incendi in tutto il Sud della California”.

Sarà possibile seguire il concerto, oltre che negli AMC Theatres statunitensi, in streaming su iHeartRadio (pronto a trasmetterlo attraverso 800 stazioni radio americane), Spotify, Apple Music, Netflix, Paramount+, Prime Video, Max, SiriusXM, SoundCloud, Veeps e YouTube.

Le star sul palco del “Fire Aid”

I due palchi che ospiteranno il Fire Aid lasceranno spazio a un cast senza precedenti, che riflette la portata e l’importanza di un evento di tale calibro. Tra gli artisti confermati, emergono nomi che rappresentano icone indiscusse della musica internazionale, la cui partecipazione dimostra il profondo impegno verso una causa che va al di là della musica stessa.

Lady Gaga, da sempre nota per il suo impegno filantropico e per la sua dedizione a cause sociali. Insieme a lei, Billie Eilish, una delle voci più influenti della sua generazione, sarà accompagnata dal fratello e produttore Finneas, con il quale ha conquistato numerosi riconoscimenti internazionali.

Gli ospiti potranno poi ascoltare Joni Mitchell, ma anche esponenti della musica rock come Red Hot Chili Peppers e Green Day. Oltre a questi giganti della musica, la lineup comprende altre figure di rilievo come Stevie Nicks e Sting, noto per il suo impegno sociale e per una carriera che ha attraversato decenni, sempre con innovazione e profondità.

Il leggendario gruppo Earth, Wind & Fire, con il suo inconfondibile mix di funk, soul e jazz, e la popolare P!nk, che con la sua voce e il suo carisma incarna una forza dirompente. A completare il cast, le popstar Katy Perry e Gwen Stefani e il carismatico Rod Stewart, il cui stile unico attraversa generazioni.

Non mancheranno poi nuove leve della musica: giovani talenti come Gracie Abrams, Tate McRae e Lil Baby, che stanno già facendo parlare di sé per la loro capacità di unire generi e di emozionare il pubblico. Un momento particolarmente atteso sarà la performance congiunta di Dave Matthews e John Mayer, due artisti dalle carriere straordinarie.

Gli organizzatori hanno inoltre annunciato che altri artisti e ospiti a sorpresa saranno svelati nei prossimi giorni, aumentando l’attesa per una serata dall’alto valore sociale e umanitario.