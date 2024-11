Chi è Gracie Abrams, la cantante e fidanzata di Paul Mescal

Fonte: Getty Images Gracie Abrams

Paul Mescal è uno degli attori rivelazione dell’ultimo periodo: affascinante e talentuoso, ha conquistato pubblico e critica grazie alla sua interpretazione nella miniserie Normal People, tratta dall’omonimo romanzo di Sally Rooney.

Ora, l’attore irlandese è tornato al centro dell’attenzione per il ruolo da protagonista ne Il Gladiatore 2, attesissimo sequel del film cult diretto da Ridley Scott.

Una stella nascente che sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua carriera accanto alla cantante Gracie Abrams, sua fidanzata e giovane promessa della musica internazionale. Gracie, infatti, è uno dei nomi più amati del momento e sembra destinata a una carriera di grande successo. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Gracie Abrams

Se si è appassionati di musica pop internazionale, è impossibile non conoscere Gracie Abrams. Nata il 7 settembre 1999 a Los Angeles, in California, dall’amore tra la produttrice Katie McGrath e il regista J. J. Abrams, Gracie rappresenta una delle voci più promettenti della scena musicale americana.

Il suo stile pop folk si distingue per la combinazione di testi profondamente emotivi e arrangiamenti minimalisti, arricchiti da una voce dolce e delicata, capace di trasmettere un’intensa vulnerabilità.

Le tematiche delle sue canzoni spaziano dal dolore della perdita alle difficoltà nelle relazioni, fino alla ricerca di sé stessi e alla complessità delle emozioni umane. Temi affrontati con una scrittura intima e onesta, che ha trovato una forte risonanza soprattutto tra i giovani, rendendola una delle artiste più amate della sua generazione.

Innamorata della musica fin da bambina, Gracie sceglie di seguire il suo sogno artistico dopo aver ottenuto il diploma nel 2018, mettendo temporaneamente da parte gli studi in relazioni internazionali. Il suo debutto ufficiale avviene nel 2019 con il singolo Mean It, a cui segue il primo EP, Minor (2020), che include brani come I Miss You, I’m Sorry e Friend, piccoli gioielli di introspezione e nostalgia.

Dopo una serie di collaborazioni e successi nel 2021, tra cui il singolo con Benny Blanco, pubblica il suo secondo EP, This Is What It Feels Like (2021), un progetto che la consacra nel panorama musicale. Da lì, la sua carriera decolla: nel 2022 apre le tappe americane del Sour Tour di Olivia Rodrigo, mentre nel 2023 si unisce al The Eras Tour di Taylor Swift per alcune date in Nord America.

Fonte: Getty Images

Il 2023 segna anche l’uscita del suo primo album in studio, accolto con entusiasmo e accompagnato da un tour mondiale andato sold out in tempi record. Il 2024 rappresenta un ulteriore punto di svolta: Gracie riceve la candidatura come Best New Artist ai Grammy Awards e pubblica The Secret of Us, il suo secondo album in studio, riconfermando il suo talento e la capacità di emozionare con canzoni che sembrano pagine di un diario personale.

Gracie Abrams e la relazione con Paul Mescal

Nonostante entrambi siano molto riservati sulla loro vita privata, le voci sulla relazione tra Paul Mescal e Gracie Abrams hanno iniziato a circolare a giugno 2024, alimentate dai numerosi avvistamenti insieme. Il primo incontro documentato risale a una cena romantica a Londra, seguita da altri momenti pubblici come pomeriggi di shopping e passeggiate per la città.

Ad agosto, la loro relazione sembra essere diventata ufficiale, quando i due sono stati fotografati mentre si scambiavano un bacio durante una passeggiata a Londra. Una fonte vicina alla coppia ha dichiarato a People: “Si stanno frequentando, ma la loro storia è ancora nelle fasi iniziali”.

Che sia alle fasi iniziali o meno, il rapporto tra i due pare comunque procedere a gonfie vele: Paul sostiene Gracie continuamente, presenziando ai suoi concerti e mostrando un affetto ben diverso da quello di un’amicizia. Solo il tempo ci dirà se, proprio come Taylor Swift e Travis Kelce, i due riusciranno, nonostante la passione e il successo in carriere così diverse, a diventare una delle coppie più seguite, amate e supportate dal pubblico.