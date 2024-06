Paul Mescal, chi è il giovane protagonista de Il Gladiatore 2

Diventato noto per la sua interpretazione in "Normal People", Paul Mescal sarà il protagonista de "Il Gladiatore 2"

Fonte: Getty Images Paul Mescal

Dopo 24 anni dall’uscita de Il Gladiatore, iconico film interpretato da Russell Crowe, tutti i riflettori sono puntati sul secondo capitolo della storia. Il Gladiatore 2, che uscirà a novembre 2024, avrà come protagonista assoluto la versione adulta di Lucius, il figlio di Augusta Lucilla che nel primo capitolo era interpretato da Spencer Treat Clark. Ora, a dare volto e voce al personaggio di Lucius sarà Paul Mescal, giovane attore irlandese già amatissimo dal pubblico. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Paul Mescal

Paul Mescal è un attore irlandese nato il 2 febbraio 1996 a Maynooth. Figlio di una poliziotta e da un insegnante, Paul ha iniziato una carriera calcistica, poi abbandonata per via di un incidente alla mascella. Ha iniziato a studiare recitazione al Trinity College di Dublino, università in cui ha conseguito la laurea nel 2017.

La sua carriera attoriale inizia in teatro, recitando in varie pièce tra l’Irlanda e Londra. La vera popolarità, però, arriva nel 2020, anno in cui recita nel ruolo di Connell Waldron in Normal People, serie tv cult tratta dall’omonimo romanzo di Sally Rooney.

Grazie al grande successo della serie e della sua incredibile interpretazione, Paul inizia ad essere uno degli attori emergenti più richiesti: partecipa al videoclip di Scarlet dei Rolling Stones e nel 2021 arriva sul grande schermo grazie alla partecipazione in La figlia oscura.

Nel 2022 recita in due film in concorso al Festival di Cannes: Creature di Dio e Aftersun, che gli permette di ottenere una nomination nella categoria Miglior Attore agli Oscar 2023. L’anno successivo recita in Estranei, pellicola liberamente tratta dal romanzo omonimo di Taichi Yamada grazie a cui vince il British Independent Film Award per la miglior interpretazione da non protagonista.

Fonte: IPA

Paul Mescal ne “Il Gladiatore 2”

Il prossimo impegno cinematografico di Paul Mescal è sicuramente uno dei più attesi dai suoi fan e, più in generale, da chiunque abbia amato Il Gladiatore. L’attore, infatti, sarà il protagonista del secondo capitolo del cult che uscirà nelle sale a novembre 2024.

Il Gladiatore 2 sarà diretto ancora una volta da Ridley Scott e, insieme a Paul Mescal, vedrà nel cast Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn, May Calamawy, Fred Hechinger e, di ritorno dal primo film Connie Nielsen e Derek Jacobi nei rispettivi ruoli di Augusta Lucilla e del senatore Gracco. Insieme a loro anche Matt Lucas, Tim McInnerny, Peter Mensah, Lior Raz, Chidi Ajufo, Riana Duce, Lee Charles, Alfie Tempest e Chi Lewis-Parry. Questa volta, però, niente Russell Crowe.

Fonte: Getty Images

Parlando del film, Paul ha raccontato di essere molto emozionato e un po’ stressato perché Il Gladiatore 2 è sicuramente uno dei film più grandi che abbia mai fatto. In un’intervista a Esquire ha poi aggiunto: “Mi sento davvero emozionato, ma è difficile allontanarsi un po’ dall’eredità del film. Penso che sia davvero ben scritto e renda omaggio al primo, ma è davvero qualcosa in cui penso di poter entrare e renderlo comodamente mio”.

Quello che è certo è che il ritorno di un film come Il Gladiatore riporterà in vetta un cult intramontabile, permettendoci di ripensare ancora una volta all’Impero Romano (come tanti ragazzi fanno giornalmente, secondo TikTok), e di immergerci ancora una volta in una storia senza tempo.