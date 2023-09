Quanto pensi all’Impero Romano? Te lo dice TikTok: cos’è #RomanEmpire

Fonte: Getty Images Russel Crowe ne Il gladiatore

Da ormai molto tempo siamo abituati a imbatterci in video divertenti che diventano dei veri e propri trend sui nostri canali social: indimenticabili le Challenge di Instagram in cui ci si sfidava a bagnarsi con acqua gelida, o la famosissima water battle flip, in cui tantissimi hanno provato a lanciare bottigliette per poi farle cadere in piedi. Da qualche giorno su TikTok, patria di video di balletti e di recensioni di libri BookTok, sta spopolando una nuova tendenza: chiedere ai ragazzi quante volte al giorno pensano all’impero romano.

Cos’è #RomanEmpire

Se aprite il vostro TikTok vi basterà cercare l’hashtag #RomanEmpire per scoprire tantissimi video di ragazze e ragazzi che rispondono a un’unica domanda: quanto spesso pensi all’Impero romano? Questo è un trend che in pochissimi giorni ha sfornato milioni di video, partendo dall’America e diventando popolare anche in Italia. Si è diffuso soprattutto tra le ragazze, che pubblicano video in cui sorprendono mariti, padri e fidanzati chiedendogli ogni quanto pensano all’Impero romano. Ma dove nasce questa nuova “ossessione”? Pare che il primo a usare l’hashtag sia stato Artur Hulu, un influencer e storico svedese di 32 anni che sui social si fa chiamare Gaius Flavius.

Quante volte pensiamo all’impero romano?

Siamo ormai abituati a vedere su TikTok alcune tendenze che spesso possiamo considerare bizzarre. Quello che però lascia sconvolti quando si parla di #RomanEmpire, è il tipo di risposte che le ragazze ricevono dai propri fidanzati. Il numero di volte che i ragazzi pensano all’impero romano è sorprendentemente alto. Alcuni dicono di pensarci fino a tre volte al giorno: un’infinità di tempo, se si pensa a quanto poco è comune ragionare sulla storia antica.

Sconvolgente è anche la velocità con cui questa tendenza ha preso piede. Partendo da TikTok, è passata su altri social come Instagram e ha ottenuto talmente tanta visibilità da essere stata raccontata e discussa da giornali di tutto il mondo.

Cosa pensano gli storici

La domanda più gettonata è sicuramente per quale motivo si pensa così spesso all’impero romano. Secondo il Washington Post, che ha parlato di questa tendenza con diversi storici, una spiegazione potrebbe essere che le società occidentali da sempre enfatizzato eccessivamente gli aspetti della storia romana legati alla mascolinità nell’immaginario popolare.

La storica Hannah Cornwell, professoressa all’Università britannica di Birmingham, ha raccontato al giornale che la cosa che le viene in mente è “un’immagine della legione romana, dell’aquila imperiale e di quella sorta di aspetto militare – insieme ai gladiatori, che ha una lunga associazione con la mascolinità e il potere.”

Ma gli storici sottolineano che l’antica Roma non è solo una “cosa da maschi”. Anche se meno presenti nell’immagine popolare, la storia antica era poppata anche da gladiatrici donne. In ogni caso, che il motivo sia una nostalgia delle battaglie o un sano amore verso la storia antica, il #RomanEmpire continua a spopolare sugli schermi dei nostri cellulari. Non resta che aspettare di vedere se sarà una tendenza passeggera, o se riuscirà a mantenere la sua popolarità fino al 2024 in vista dell’uscita de “Il gladiatore 2“: l’attesissimo sequel di Ridley Scott che insieme a Russel Crowe ci rigetterà nell’arena.