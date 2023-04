La Gen Z dice no al sesso: vi spieghiamo il trend #Celibacy di TikTok

Fonte: istockphoto.com Trend #Celibacy di TikTok

Ultimamente ci sembrava che il movimento di sex positivity stesse prendendo sempre più piede. Effettivamente, gli atteggiamenti e le norme culturali intorno alla sessualità sono leggermente cambiate, promuovendo il riconoscimento della sessualità (nelle innumerevoli forme di espressione) come parte naturale e sana dell’esperienza umana. Inoltre, in un momento storico in cui gli appuntamenti sono disponibili con il semplice tocco di uno schermo, ci si aspettava un aumento del divertimento.

Ma, a quanto pare, anche il celibato sta vivendo un momento di proliferazione su Instagram e TikTok, dove viene pubblicizzano come l’ultima pratica di salute e consapevolezza interiore. Nel bel mezzo della sessualità dilagante ritratta nei media e nell’industria dell’intrattenimento – vi basta pensare alle scene bollenti onnipresenti su Netflix – e stufe di relazioni “disumanizzanti” con gli uomini, alcune giovani donne della Gen Z stanno pian piano eliminando il sesso dalla loro vita.

La recessione sessuale

In passato avevamo già parlato di come la pandemica di Covid-19 e uno stile di vita di isolamento forzato ha portato i più giovani a una recessione sessuale.

Svariate ricerche mostrano infatti che i Gen Z fanno meno sesso occasionale rispetto alle generazioni che li hanno preceduti. Uno studio ha rilevato che nel 2017 solo il 24% delle persone di età compresa tra i 18 e i 23 anni ha dichiarato di fare sesso occasionale, rispetto al 38% del 2007.

La tendenza che impazza su TikTok

L’hashtag #CelibacyTikTok ha attualmente oltre 98 milioni di visualizzazioni, mentre #VoluntaryCelibacy ha oltre 193 milioni di visualizzazioni e innumerevoli video di persone che parlano del motivo per cui scelgono di aspettare più a lungo per fare sesso con qualcuno con cui stanno uscendo o di prendersi del tutto delle pause dal sesso.

I fautori della tendenza parlano di come il celibato abbia cambiato le loro vite in meglio; vantandosi di quanti giorni hanno passati senza sesso, o addirittura masturbazione, rivendicando benefici come una maggiore chiarezza mentale, un migliore pensiero creativo e maggiori livelli di energia.

Accanto a questi post compaiono spesso hashtag come #healingjourney e #selfhelp, allineando la tendenza di rinunciare al sesso con la salute psicologica, spirituale e fisica.

Chi sceglie di seguire questo trend

Le ragioni di queste scelte sono del tutto personali e diverse per ognuno. Alcuni vogliono concentrarsi su se stessi e sui propri obiettivi di carriera, mentre altri potrebbero ritenere che qualsiasi potenziale partner potrebbe prenderli più seriamente se scelgono di astenersi dal sesso per un po’ piuttosto scoprire tutte le carte al primo appuntamento.

Ci sono, insomma, un’ampia serie di motivi per cui le persone potrebbero aspettare un po’ prima di fare sesso con qualcuno o scegliere del tutto un periodo di celibato. Se è qualcosa che state scegliendo per voi stessi, qualsiasi ragione o motivazione alla base è valida e degna di rispetto.

#Celibacy per superare la misoginia

Il movimento è decollato su TikTok, dove è possibile trovare video di utenti che discutono del perché di questa loro scelta. Sebbene ci siano alcuni uomini ne hanno parlato, la maggior parte dei post sembra provenire da giovani donne eterosessuali.

Questo perché spesso coloro che prendono parte al #Celibacy trend di TikTok cercano di affrontare il ruolo che il patriarcato e la misoginia interiorizzata hanno svolto nella loro sessualità. Con questa scelta, infatti, molte donne hanno raccontato che speravano di rivalutare il loro rapporto con gli uomini.