Come sarà il sesso del futuro?

Come potrebbero cambiare i rapporti sessuali e le relazioni nei prossimi decenni?

Hai mai pensato a come potrebbe essere il sesso del futuro? Hanno provato a immaginare vari scenari possibili Tom Cheeswright, futurologo applicato, e Kate Moyle, esperta sessuale LELO e terapista certificata, elaborando un rapporto pubblicato da LELO sul sesso e le relazioni che potrebbero evolversi nel futuro. Quali sono, quindi, le tendenze che gli esperti hanno ipotizzato per i prossimi decenni riguardo sessualità e relazioni?

Scoperte scientifiche che aiutano il piacere

La scienza ha fatto e continua a fare passi da gigante, anche nel campo del piacere sessuale. Negli ultimi anni sono state scoperte nuove zone del piacere, pronte a essere stimolate con sex toys avanzati e materiali innovativi.

Il punto A è una nuova zona femminile che stimola piacere, una lubrificazione più intensa e orgasmi più profondi e duraturi. Questa zona particolare si trova nella parte profonda della vagina, esattamente tra cervice e vescica. Si trova a circa 10-15 centimetri di profondità, a circa 5 centimetri dal più famoso punto G. Sono stati creati sex toys avanzati per migliorare la stimolazione di questa zona.

Meno sesso ma più di qualità

Lo stile di vita frenetico, più impegni e piattaforme digitali potrebbero limitare il tempo da dedicare al sesso. La tendenza degli ultimi anni è già questa, ma nel futuro potrebbe ancora di più diminuire la quantità di rapporti sessuali nell’arco della settimana. Tuttavia, la qualità dei rapporti dovrebbe migliorare: dovrebbero essere qualitativamente migliori, più ricercati e meno casuali.

Accorceremo le distanze (in tutti i sensi)

Se fare l’amore di persona è certamente uno degli aspetti più romantici e passionali, non è detto che nel futuro sia l’unico modo. Gli ambienti virtuali integreranno quelli fisici, permettendo esperienze sessuali a distanza assolutamente realistiche. La teledildonica, ad esempio, permetterà a coppie separate dalla distanza di vivere esperienze sessuali realistiche e coinvolgenti. Attraverso il controllo remoto dei sex toys, i partner potranno stimolarsi reciprocamente, rendendo le esperienze sessuali più accessibili e appaganti, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

A tal proposito, infatti, potrebbero essere realizzati dei robot sessuali: non solo in sostituzione degli esseri umani, ma anche per esplorare altri tipi di esperienze, sebbene raggiungere un livello di realismo soddisfacente sarà una sfida. Inoltre, vi è anche il rischio di indulgere in fantasie estreme e, per questo, sarà importante porre dei limiti per non eccedere in determinate attività e non sostituire i rapporti umani, che rimangono quelli più completi e soddisfacenti.

Sex Toys inclusivi

Una delle novità più determinati sul futuro della sessualità riguarderà la qualità dei sex toys e il loro materiale: i materiali dei sex toys diventeranno più naturali e organici e interagiranno con mondi digitali. In un futuro in cui viaggi e spostamenti saranno sempre più all’ordine del giorno (in cui non si rimane in una città, ma ci si sposta in base alle possibilità di studio e lavoro) la teledildonica e i mondi virtuali a disposizione saranno fondamentali per l’intimità e le relazioni delle coppie. E proprio per questo è probabile che l’utilizzo dei sex toys nelle coppie potrebbe aumentare.

L’evoluzione delle relazioni

La società si sta evolvendo e, nonostante alcuni tabù ancora presenti, è sempre più aperta e flessibile riguardo alle questioni sessuali. Questo può portare a una maggiore consapevolezza e normalizzazione dei desideri, delle pratiche sessuali e delle relazioni. L’accettazione della diversità sessuale e le varie forme di relazioni potrebbero far diventare più comuni le relazioni aperti, il poliamore o le relazioni non monogame. Inoltre, la tecnologia potrebbe influenzare non solo le esperienze sessuali, ma anche il modo in cui le relazioni si formano e si mantengono. Le applicazioni di incontri stanno diventando sempre più sofisticate, così come l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale: in questo modo, potrebbero crearsi nuove modalità di interazione e connessione tra le persone.