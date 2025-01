Quante volte bisogna fare sesso in una relazione sana?

Fonte: iStock Quante volte fare sesso in una relazione?

Quando due persone stanno insieme, è naturale voler passare del tempo in intimità: fare sesso, infatti, non solo rafforza l’affiatamento tra i partner, ma rappresenta anche una dichiarazione di desiderio e vicinanza verso l’altra persona. Oltre al piacere fisico, si crea una connessione intima e speciale, che rende la sessualità un elemento importante e spesso imprescindibile nella vita di coppia. Per quanto non sia per tutti così, ad esempio per chi è asessuale o attribuisce meno importanza alla sfera sessuale, è anche vero che inevitabilmente ne siamo tutti condizionati. La società, le conversazioni con gli amici e i contenuti online influenzano il nostro modo di pensare e portano a interrogarci su ciò che è “normale” e cosa no. Riflettere su quante volte sia “giusto” fare sesso in una relazione sana può aiutarci a comprendere meglio l’impatto dell’intimità sulla qualità del rapporto.

Correlazione tra rapporti sessuali e coppia felice

Generalmente, si tende a pensare che la quantità dei rapporti sessuali siano lo specchio del benessere della coppia: soprattutto all’inizio di una relazione, la passione e la voglia di conoscersi sono più ardenti e si tende ad avere frequenti rapporti sessuali che possono diminuire nel tempo. In realtà, più che guardare il numero di rapporti sessuali, è importante focalizzarsi sulla qualità: il benessere fisico, psicologico e la connessione della coppia si raggiunge ascoltando se stessi e il partner, instaurando un rapporto reciproco di dare e avere basato sul rispetto, la sperimentazione e la complicità. È questa sintonia profonda che permette alla relazione di evolvere in modo armonioso, anche al di là della frequenza dei rapporti.

Ma quanto sesso fare in una coppia?

Fare sesso è un bisogno naturale, che può variare in base ai periodi della vita, all’età e alla durata del rapporto. Tuttavia, per quanto non possa esistere una risposta univoca, proviamo a vedere cosa dicono gli studi su quanto spesso fare sesso in una relazione sana. Una ricerca condotta dall’Università di Toronto, pubblicata sulla rivista Social Psychological and Personality Science, ha evidenziato che in media cinque incontri sessuali al mese rappresentano una frequenza ottimale per mantenere una relazione soddisfacente. Il campione di oltre 30.000 individui ha evidenziato che una frequenza di rapporti sessuali pari a una volta alla settimana è associata a un maggiore benessere psicologico nelle coppie stabili.

Il legame tra il sesso e il benessere psicologico

Partendo proprio dallo studio pubblicato sulla rivista Social Psychological and Personality Science, quello che si evince è che una connessione intima con il partner non solo aiuta a consolidare il rapporto, ma ha un effetto sia sul benessere fisico sia psicologico della persona. Grazie al rilascio di alcuni ormoni, come ossitocina ed endorfine, il rapporto sessuale aiuta a raggiungere un livello di piacere e serenità anche psicologica. E questo aspetto non si basa prettamente sul numero di volte in cui si pratica sesso: quando si ha una vita sessuale soddisfacente si è più felici, si ha i livelli di stress più bassi e, quindi, si ha una percezione della qualità della vita migliore, indipendentemente dalla quantità di rapporti sessuali. Inoltre, se una coppia vive una vita sessuale attiva e appagante, anche la soddisfazione relazionale ne risulta intaccata positivamente. Comunicazione, complicità e affiatamento in intimità, infatti, possono riflettersi in tutti gli ambiti della quotidianità.

Normalità o crisi?

Il sesso è un aspetto fondamentale nella relazione, ma ciò che conta davvero è mantenere un dialogo aperto con il partner, specialmente se qualcosa non ci soddisfa, come la quantità di volte in cui fare l’amore. Ovviamente ci sono da tenere in considerazione vari fattori, come il carattere di una persona e il proprio modo di esprimere l’amore, ma anche lo stress e le varie vicissitudini quotidiane che possono influenzare la vita sessuale di una coppia; è del tutto normale vivere delle fasi più “calme” in intimità e non necessariamente devono essere motivo di preoccupazione. Tuttavia, se si notano cali prolungati della libido o dell’attrazione, potrebbe essere utile affrontare la questione insieme, con tranquillità e serenità. Questi segnali potrebbero indicare la presenza di una difficoltà più profonda nella coppia o delle difficoltà fisiche, ma parlarne apertamente permette di individuare eventuali problemi e trovare soluzioni condivise.

In sintesi, vivere fasi di cambiamento è naturale, ma la chiave per evitare che diventino una crisi è la comunicazione: un confronto sincero aiuta a ritrovare l’equilibrio e a mantenere viva la complicità.

Come aumentare la complicità

Per aumentare la complicità con il partner e, quindi, anche la quantità di volte in cui si fare sesso, è possibile provare a migliorare l’intimità sia fisica sia emotiva.

Comunicare : una comunicazione aperta riguardo i propri desideri e bisogni è la chiave per non far spegnere la scintilla.

: una comunicazione aperta riguardo i propri desideri e bisogni è la chiave per non far spegnere la scintilla. Sperimentare : via libera a nuovi giochi, nuove posizioni, magari anche qualche luogo diverso dal solito, sono ottimi spunti per ravvivare il desiderio e accendere nuova curiosità.

: via libera a nuovi giochi, nuove posizioni, magari anche qualche luogo diverso dal solito, sono ottimi spunti per ravvivare il desiderio e accendere nuova curiosità. Flirtare: spontaneità, messaggi maliziosi (perché no, un po’ di sexting), prendersi cura di se stessi sono piccoli fuochi che aumentano il desiderio.

La sessualità e l’intimità sono aspetti in continua evoluzione, sia a livello personale sia di coppia: mantenere una comunicazione aperta e giocare insieme, scoprendo nuove modalità per avvicinarsi fisicamente ed emotivamente sono punti essenziali per vivere una relazione appagante.

Regole universali? Addio!

Ovviamente non esiste una formula valida per tutti e ogni coppia ha bisogno di sperimentare cose diverse per scoprire quello che più funziona per loro: ecco il segreto del successo! Quindi se è vero che fare sesso circa una volta a settimana può essere sinonimo di una buona relazione, è altrettanto vero che potrebbe non essere così per tutte le coppie. Una relazione sana non si misura, infatti, esclusivamente sulla frequenza dei rapporti sessuali, ma sulla qualità della connessione intima, emotiva e fisica.

È importante accettare i cambiamenti naturali della vita di coppia e comprendere sfide e “momenti no”, con empatia e amore, adattandosi insieme all’evoluzione della coppia stessa.

