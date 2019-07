Quali sono i posti migliori per fare sesso?

editato in: da

La buona riuscita di un rapporto sessuale dipende da diversi fattori, uno tra questi è sicuramente la location in cui questo viene consumato.

Attraverso un sondaggio condotto dalla nostra Sensual Coach sul gruppo Facebook A proposito di sesso…, abbiamo stilato una classifica dei posti migliori in cui fare l’amore.

7 – Toilette di un ristorante

Il bagno di un locale pubblico è una soluzione scomoda ma ideale per dare sfogo a un impeto di passione. Il rischio di essere sorpresi alimenta l’adrenalina regalando emozioni uniche.

Posizione consigliata: entrambi in piedi con lei appoggiata al muro o alla porta, avendo cura di evitare lavandini e water, troppo fragili per poter reggere il peso di due persone.

6 – Tavolo

Possedersi su un tavolo, magari come degna conclusione di una cena romantica, è sicuramente un’esperienza molto intensa, da provare almeno una volta nella vita.

Posizione consigliata: lei semi supina accoglie lui in piedi, beneficiando della pressione del pene sulle pareti vaginali e della stimolazione clitoridea.

5 – Macchina

La macchina è – come puntualizza sul gruppo una nostra amica – “un bel retaggio post adolescenziale”. Ideale per incontri occasionali e/o clandestini, non sempre è una soluzione comoda: dipende dall’auto ma anche dall’agilità dei partner.

Posizione consigliata: lui seduto e lei sopra di fronte a lui a cavalcioni, meglio se sui sedili posteriori, dove i movimenti sono sicuramente più agevoli.

Il rischio di incappare in voyeur consapevoli o meno non è da escludere; occorre quindi fare sempre attenzione a dove si parcheggia, scegliendo sì posti isolati, ma avendo sempre cura di individuare una via di fuga, in caso di presenze indesiderate.

4 – Divano

Il divano, soprattutto se spazioso, è una delle location preferite dalle coppie istituzionali, ottima alternativa al letto – che affronteremo più avanti.

Posizione consigliata: lei a cavalcioni sopra di lui seduto con la schiena appoggiata.

3 – Idromassaggio

Fare sesso in una vasca, meglio se idromassaggio, incontra la preferenza di molte donne. In un simile contesto è impossibile non sentirsi un po’ come le protagoniste di un film, coccolate e venerate come regine.

Gettonata soprattutto dalle coppie clandestine, che sono solite consumare i propri rapporti in motel, questa location potrebbe tornare molto utile per dare pepe al sesso coniugale.

Posizione consigliata: lei appoggiata con i gomiti al bordo della vasca, con la schiena rivolta a lui che la penetra da dietro.

2 – Spiaggia deserta

Al secondo posto, nel nostro sondaggio, compare la spiaggia deserta, un luogo caro alla fantasia femminile.

E del resto, a chi non piacerebbe fare l’amore tutti nudi circondati solo dai rumori della natura incontaminata?

1 – Letto

“And the winner is….” ovviamente il letto, il non plus ultra dell’agio, il luogo ideale per fare l’amore con calma, concentrandosi su sensazioni tattili, odori, sapori.

Il sesso sul talamo non sempre è monotono e noioso, anzi, le posizioni praticabili sono diverse: non c’è che l’imbarazzo della scelta!

Se vuoi dire la tua su questo o altri argomenti, iscriviti subito al nostro gruppo A proposito di sesso? Qui potrai condividere le tue esperienze, fare domande pubblicamente o privatamente alla tua Sensual Coach e ricevere tante informazioni utili.