Tutto quello che c’è da sapere sul sesso in acqua

Fare sesso in acqua può sembrare eccitante e romantico, ma comporta anche rischi per la salute e la sicurezza. Ecco cosa sapere prima di lasciarsi andare

iStock Rischi e consigli per fare sesso in acqua in modo piacevole e sicuro

Film, serie tv, libri, porno: fare sesso in acqua è una fantasia che affascina molte coppie. Una piscina in hotel, le onde del mare o stare sotto la doccia insieme al partner dopo una giornata di lavoro può accendere il desiderio di molte persone. E con l’estate, il tempo libero e le vacanze a disposizione per una evasione più o meno lunga, questo tipo di fantasia diventa una reale tentazione per molti. Ma non è tutto oro quel che luccica: il sesso in acqua, infatti, può celare dei rischi e delle disavventure che è bene conoscere, prima di tuffarsi (ed è proprio questo il caso) in una piacevole avventura sessuale con il partner.

Cosa s’intende per sesso in acqua e perché piace l’idea

Per molte persone fare sesso in acqua equivale a un gesto trasgressivo, eccitante e fuori dalla routine: significa lasciarsi andare all’intimità in ambienti pubblici, come il mare, ma anche fare l’amore in luoghi diversi dal solito, come la piscina o sotto la doccia.

Il contesto vacanziero è spesso un forte incentivo a dar vita a nuove esperienze, anche in ambito sessuale. Situazioni come un bagno notturno al mare, una doccia condivisa in una camera d’albergo o un momento intimo nella piscina del resort diventano fantasie eccitati e, a volte, anche realtà. Inoltre, l’acqua è un elemento che amplifica le sensazioni, rende armonioso il movimento del corpo, dando un senso di libertà e trasgressione, oltre che un’idea di proibito, seppur vagamente celato e nascosto.

I rischi del sesso in acqua

Sebbene possa sembrare un’esperienza sicura, naturale ed eccitante, il sesso in acqua presenta dei rischi che è bene conoscere e non sottovalutare per fare l’amore in modo sicuro e piacevole.

I principali rischi da considerare sono:

Secchezza vaginale : l’acqua, sia dolce sia salata, al contrario di quello che si pensa comunemente, riduce la naturale lubrificazione e questo può portare a una maggiore difficoltà di penetrazione, rendendo l’atto doloroso a causa dell’attrito. Si può considerare di fare del petting in acqua per poi proseguire con preliminari e penetrazione in camera;

: l’acqua, sia dolce sia salata, al contrario di quello che si pensa comunemente, riduce la naturale lubrificazione e questo può portare a una maggiore difficoltà di penetrazione, rendendo l’atto doloroso a causa dell’attrito. Si può considerare di fare del in acqua per poi proseguire con preliminari e penetrazione in camera; Irritazioni e infezioni genitali : il sale del mare e il cloro della piscina possono irritare le mucose, creando ambienti favorevoli al proliferarsi di vari batteri e funghi. Inoltre, le piccole lacerazioni dovute all’attrito della penetrazione, potrebbero aumentare ancora di più le probabilità di infezioni;

: il sale del mare e il cloro della piscina possono irritare le mucose, creando ambienti favorevoli al proliferarsi di vari batteri e funghi. Inoltre, le piccole lacerazioni dovute all’attrito della penetrazione, potrebbero aumentare ancora di più le probabilità di infezioni; Denuncia per atti osceni in luogo pubblico: fare sesso in mare, in spiaggia, in piscina pubblica o in qualunque luogo visibile da terzi può comportare sanzioni penali o amministrative e anche una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Per questo è fondamentale scegliere con cautela il luogo per non essere visti ed evitare spiacevoli conseguenze.

I rischi, ovviamente, variano in base al contesto scelto per fare l’amore: ad esempio, se si decide di fare sesso in spiaggia, il problema principale sarà la sabbia, poco igienica, mentre in mare il rischio maggiore sarà causato dal sale dell’acqua, che può aumentare il rischio di infezioni, mentre in piscina è il cloro che può alterare il pH vaginale e aumentare la secchezza.

Sesso in acqua e contraccezione: quello che c’è da sapere

È prassi comune pensare che l’acqua protegga dal rischio di gravidanza e di malattie sessualmente trasmissibili. Questo è uno dei falsi miti più diffusi che hanno a che fare con il sesso e l’acqua. In realtà, l’acqua non “uccide” gli spermatozoi se c’è una eiaculazione interna, così come non protegge da eventuali malattie. Per questo è fondamentale usare il preservativo anche in acqua, scegliendo profilattici al silicone, testati per il sesso in acqua. Inoltre, è consigliato inserirlo prima dell’ingresso in acqua, per evitare attriti e rotture indesiderate.

Sesso in acqua e igiene intima

Un altro falso mito comune è quello legato all’igiene: essendo circondati dall’acqua, si pensa che questo basti per essere in un ambiente pulito, ma l’acqua può contenere batteri, sabbia, cloro e questo può causare irritazioni alle zone più delicate del nostro organismo, come quelle intime. Ecco, quindi, qualche consiglio igienico prima e dopo un rapporto sessuale in acqua:

Lavarsi bene prima di un qualsiasi rapporto sessuale, con detergenti delicati e appositi al pH vaginale;

di un qualsiasi rapporto sessuale, con detergenti delicati e appositi al pH vaginale; Urinare dopo il rapporto può aiutare a prevenire infezioni urinarie, soprattutto nelle donne;

può aiutare a prevenire infezioni urinarie, soprattutto nelle donne; Lavarsi con acqua dolce dopo il rapporto sessuale aiuta ad eliminare cloro, sabbia e altri residui.

Se si è soggetti che hanno spesso candida, vaginosi o cistiti ricorrenti, il consiglio è di evitare il sesso in acqua; ci sono tanti luoghi per fare l’amore in modo insolito e piacevole…

I consigli pratici per fare sesso in acqua

Nonostante i rischi, fare sesso in acqua può essere vissuto in modo piacevole e sicuro se si prestano le giuste accortezze. Ecco 3 consigli pratici per non rinunciare a fare l’amore in acqua:

Scegli la location in modo consapevole : se scegli il mare cerca punti tranquilli, lontani da occhi indiscreti e presta attenzione al meteo e alle maree; se decidi di fare sesso in una piscina, valuta una privata e prevedi un occhio di riguardo in più all’igiene a causa del cloro; se, invece, decidi di farlo in una doccia privata, attenzione a non scivolare: aiutati con un muro e un tappeto antiscivolo;

: se scegli il mare cerca punti tranquilli, lontani da occhi indiscreti e presta attenzione al meteo e alle maree; se decidi di fare sesso in una piscina, valuta una privata e prevedi un occhio di riguardo in più all’igiene a causa del cloro; se, invece, decidi di farlo in una doccia privata, attenzione a non scivolare: aiutati con un muro e un tappeto antiscivolo; Usa il lubrificante adatto : a prescindere da quale ambientazione scegli, richiedi sempre l’uso del preservativo per evitare gravidanze indesiderate o malattie sessualmente trasmissibili. Per aiutare la penetrazione, prediligi lubrificanti a base di silicone, resistenti all’acqua;

: a prescindere da quale ambientazione scegli, richiedi sempre l’uso del preservativo per evitare gravidanze indesiderate o malattie sessualmente trasmissibili. Per aiutare la penetrazione, prediligi lubrificanti a base di silicone, resistenti all’acqua; Scegli le posizioni giuste: in piscina sfrutta il bordo per appoggiarti, mentre al mare evita le acque profonde: in questo modo, risulterà più semplice mantenere l’equilibrio. In generale, evita posizioni particolari o complesse: in acqua la coordinazione e la stabilità sono più difficili da mantenere e il rischio di cadute è maggiore.

Il sesso in acqua è una bellissima esperienza, divertente e stimolante, per sperimentare nuove avventure e accendere (o riaccendere) la passione; è essenziale non lasciarsi guidare solo dal momento di fuoco, ma prestare attenzione alla sicurezza e all’igiene per vivere questa esperienza in modo piacevole e consapevole.