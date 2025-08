Le 7 cose da fare dopo il sesso

Post-sesso: quali sono le buone pratiche da seguire dopo aver fatto l’amore per il corpo, la mente e per stare bene in coppia

iStock 7 cose da fare dopo il sesso

Fare l’amore può essere uno dei momenti più belli e intensi da vivere con una persona. Anche tutto ciò che lo precede, come il desiderio, l’attesa, la fantasia, ha una sua forza seducente. Non a caso si dice che “l’attesa del piacere è essa stessa il piacere”. E il dopo? Subito dopo il sesso si apre uno spazio speciale, magico, connotato da un mix di emozioni spesso contrastanti: dolcezza, leggerezza, vulnerabilità, silenzio, euforia. Positive o negative che siano, sono tutte reali e degne di attenzione.

Il sesso, infatti, non è semplicemente un atto che inizia e finisce con la penetrazione o con il piacere fisico. Anzi, spesso è proprio nel “dopo” che si gioca una delle partite più intense e intime dell’incontro: i minuti (o le ore) successivi al sesso sono uno spazio ricco di emozioni e sensazioni che meritano ascolto individuale e condivisione con il partner. Anche perché, dopo il sesso, si possono fare tante cose: c’è chi ama restare abbracciato, chi ride, chi ha bisogno di parlare, chi invece vuole starsene un po’ da solo. E tutte queste pratiche sono normali. Non esiste un modo giusto o sbagliato di vivere il post-sesso: l’importante è ricordarsi sempre che l’intimità si fa in due (almeno) ed è quindi fondamentale il consenso e il rispetto di se stessi e della persona che è con te, cercando di evitare alcuni errori di egoismo e poca sensibilità. È proprio in questi momenti che si consolida la fiducia, si rafforza il piacere condiviso e ci si confronta sulla relazione, sia essa occasionale o stabile. Ma quali sono, allora, le buone pratiche post-sesso che possono aiutarti a vivere con più consapevolezza e benessere questa fase così speciale?

Le coccole

Sì, può sembrare banale, altisonante, “da film”, ma godersi un po’ di tempo insieme dopo aver fatto l’amore è uno dei modi più semplici e potenti da fare dopo il sesso. Abbracciarsi, accarezzarsi, rimanere nudi vicini, corpo a corpo, può avere effetti sorprendenti. In questo modo, infatti, si prolunga il piacere, si mantiene un senso di connessione e si incrementa intimità e fiducia.

Il corpo, dopo il sesso, produce molti ormoni legati al piacere e alla calma: continuare a sollecitarli, con tocchi, carezze, piccoli baci, favorisce questo rilascio e consolida il benessere fisico ed emotivo. Ovviamente non deve essere una regola imposta, anzi, è importante fare quello che si desidera e chiedere a se stessi e all’altra persona se si ha voglia di vicinanza fisica; alcune persone, infatti, non amano il contatto fisico subito dopo il sesso. Per chi lo desidera, invece, farsi le coccole può trasformarsi in un vero momento di intimità emotiva.

Igiene intima

Non è la cosa più romantica del mondo, è vero, ma è fondamentale per il proprio benessere fisico e quello del partner. Quindi, una buona pratica da non trascurare dopo il sesso è l’igiene intima e la cura del proprio corpo. Dopo un rapporto sessuale è consigliabile urinare per prevenire infezioni. Inoltre, è indicato lavarsi delicatamente con acqua tiepida, usando detergenti specifici per il pH intimo, evitando quelli aggressivi: questa abitudine aiuta a rimuovere residui e sudore. Lo stesso vale per la biancheria: cambiare lenzuola, mettere a lavare gli asciugamani usati, utilizzare un intimo pulito può contribuire a mantenere un ambiente sano, pulito e confortevole per entrambi. E se durante il rapporto sessuali sono stati utilizzati i sex toys, utilizzate pochi minuti per lavarli subito con prodotti adeguati e prevenire la proliferazione di batteri dannosi per la salute. Sono piccoli rituali di responsabilità e forme di rispetto verso se stessi e l’altra persona.

Parlare e ridere insieme

Comunicare dopo il sesso è un gesto di intimità tanto quanto fare l’amore. Parlare dopo aver fatto l’amore è fondamentale: dalle cose frivole a ciò che è piaciuto di più, dalle battute alla condivisione di emozioni, chiacchierare con leggerezza e naturalezza è un modo per migliorare l’intesa. Hai mai sentito parlare di “pillow talk”? Sono proprio queste, le “chiacchiere da sotto le lenzuola”, caratterizzate da confidenze e un’atmosfera di fiducia e vicinanza, che potenziano non solo la soddisfazione percepita verso la relazione, ma possono migliorare anche l’intesa sessuale! Lasciatevi andare anche a battute e un po’ di sano divertimento: ridere insieme è qualcosa di estremamente piacevole, oltre che utile a eliminare eventuali imbarazzi.

Farsi complimenti

Parlare significa anche condividere aspetti che ti sono particolarmente piaciuti durante il rapporto o che ti piacciono in generale del partner. Non c’è niente di più sexy di farsi i complimenti: rafforza l’autostima e può creare un clima di apertura e fiducia. Ovviamente, allo stesso modo è importante anche comunicare ciò che non ti è piaciuto o quello che ti ha fa fatto sentire a disagio: non servono critiche o paragoni e i feedback si possono dare con gentilezza, creando uno spazio di scambio dove entrambe le persone possono aprirsi e condividere pensieri ed emozioni. Cerca di valutare il momento migliore per farlo: se subito dopo il sesso pensi possa creare imbarazzo o incomprensioni, ritorna sull’argomento in un secondo momento.

Bere e mangiare

Un gesto semplice, ma che fa bene alla salute e risulta essere molto tenero verso l’altra persona: bere un bicchiere d’acqua. Il corpo ha bisogno di reintegrare i liquidi persi durante l’attività fisica e offrire un bicchiere d’acqua è qualcosa di estremamente premuroso, che comunica attenzione. Se si ha voglia e tempo, anche condividere uno snack a letto o un pasto in cucina, può diventare un gioco leggero e affettuoso oppure addirittura può far riaccendere la passione in un’altra stanza della casa!

Rilassarsi (e addormentarsi)

Essere stanchi o rilassati dopo il sesso è del tutto normale, diremmo quasi fisiologico. Quindi non c’è niente di male nel dormire insieme, magari giusto pochi minuti, per prolungare l’intimità creata durante il rapporto sessuale. Ci possono essere quelle persone che, al contrario, non desiderano addormentarsi, ma possono comunque rispettare il desiderio del partner e rimanere a condividere la stessa quiete, in silenzio, leggendo o ascoltando la musica.

Tempo per sé

Se desideri un po’ di tempo e spazio per te, è legittimo: non è sinonimo di freddezza o menefreghismo, ma semplice esigenza personale. Parlane con il partner e condividi con l’altra persona i tuoi desideri: c’è chi preferisce fare una doccia in silenzio, chi rimanere sdraiato e respirare con calma nel letto. Il momento dopo il sesso è potente e questo tempo è una forma di self-care, da vivere e rispettare.

Inoltre, in questo modo, è possibile ascoltare il proprio corpo: puoi sentire se c’è dolore, disagio, fastidio, permettendo non solo di avere un rapporto più consapevole con la propria sessualità, ma anche una miglior conoscenza e comunicazione per il futuro.