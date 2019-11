I 10 errori da evitare dopo aver fatto l’amore

editato in: da

Se le regole per fare l’amore sono a discrezione delle singole coppie, dopo averlo fatto esistono indicazioni universali per evitare di rovinare i bei momenti insieme. Qui potete trovare la classifica delle 10 cose da evitare assolutamente sotto le lenzuola.

1. Evitate i commenti sulla prestazione sessuale del partner. Frasi tipo “sei durato poco” o domande tipo “ti è piaciuto?” sono assolutamente sgradevoli. Distruggono gli entusiasmi sia dell’uomo sia della donna e certamente rovinano il momento di relax che ci si gode dopo del buon sesso. E peggiorano la situazione nel momento di delusione che si vive dopo aver consumato del pessimo sesso.

2. Non giratevi dall’altra parte. Questo consiglio è valido soprattutto per gli uomini; anche se siete esausti per la grande performance che avete appena dedicato alla vostra donna, non siete assolutamente autorizzati a girarvi e iniziare subito a russare. Fate uno sforzo e provate a pensare a come vi sentireste a parti invertite.

3. State lontani dal cellulare. Anche se siete abituati a tenere sotto controllo i social, non dovete farlo subito dopo il fare l’amore. Aspettate il momento giusto, altrimenti l’altro resterà deluso dalla mancanza di rispetto.

4. Non costringetelo a parlare. Questo è rivolto soprattutto alle donne. Dopo aver fatto l’amore un uomo non pensa proprio a nulla. Ha lo sguardo perso nel vuoto ma non pensate si stia concentrando sui massimi sistemi. Niente proposte di convivenza, niente ricerca di conferme del tipo “mi ami?”.

5. Vietato fumare. La classica sigaretta dopo aver fatto l’amore ci può stare, ma se solo uno dei due fuma, le cose si complicano. Per evitare discussioni, aspettate.

6. Evitate la volata in bagno. Molti non vedono l’ora di togliersi il preservativo e lavarsi, ma aspettate un attimo e godetevi l’abbraccio finale con il partner.

7. Non obbligate il vostro lui a dormire a cucchiaino. Si è vero, una bella posizione del sonno, dolce e che sa tanto di coccole, ma per l’uomo è terribilmente scomoda! Se non vuole non insistete.

8. Non rivestitevi subito. Fare l’amore non è una cosa da farsi in fretta. Anche se dovete scappare, non liquidate l’altra persona vestendovi e invitandola a fare altrettanto.

9. Non accendete la tv o altri dispositivi come pc o tablet. Questo riporta bruscamente alla realtà e rovina la magia del momento.

10. Ricordatevi il nome di chi avete vicino. Nei rapporti occasionali può capitare, ma chiedere come ti chiami appena avete finito è assolutamente poco elegante!

Immagini: Depositphotos