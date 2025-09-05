Come fare sexting in modo sexy e sicuro

Giornalista e Social Media Manager, da sempre ama scrivere, creare contenuti e raccontare storie. Da anni studia e scrive di benessere e sessualità. Gestisce diversi profili social e, da brava Vergine, adora organizzare tutto alla perfezione… Con immancabili evidenziatori colorati!

C’era una volta il sesso, quello fatto di carezze, baci, abbracci sotto le lenzuola e sguardi. Intendiamoci, c’era una volta e c’è ancora: non è stato sostituito né archiviato, tuttavia la tecnologia ha permesso più modi di flirtare, giocare e sperimentare l’intimità e il benessere sessuale. Una delle pratiche sessuale sempre più in voga è il sexting: è utilizzata non solo dalle coppie che vivono una relazione a distanza e non, ma anche tra i single. Un messaggio piccante, una foto, un vocale e si accende subito qualcosa, il desiderio cresce e può concludersi con un vero e proprio scambio di messaggi erotici, in cui la fantasia, e qualche foto intima, viene condivisa con il partner del gioco. Una pratica che esplora un linguaggio sessuale nuovo ed eccitante. Scopriamo come farlo in modo sexy, divertente e sicuro.

Cos’è il sexting

Il sexting è lo scambio di messaggi, foto, video e audio a contenuto erotico o sessuale. D’altronde, già la parola rende tutto molto chiaro: è la fusione di due parole inglesi quali sex (sesso) e texting (invio di messaggi) e si può fare tramite app di messaggistica, chat o social network. La cosa bella del sexting è che chiunque può praticarlo: può essere un gioco di coppia, per riaccendere la passione dopo anni oppure per mantenere viva l’intesa e l’intimità in una relazione a distanza, ma può essere praticato anche per esplorare la propria sessualità, il proprio piacere e per divertirsi in un modo diverso dall’ordinario. Secondo diversi studi, è soprattutto diffuso tra i giovani adulti (dai 20 ai 30 anni circa), ma non riguarda esclusivamente questa fascia di età; infatti, anche persone adulte, soprattutto in coppia, o più giovani e giovanissimi, utilizzano il sexting come pratica intima di autoerotismo ed erotismo di coppia. Può avere varie forme, dalle più soft a quelle più hard, con invio di semplici messaggi, ma anche audio in cui si parla di fantasie sessuali o immagini intime.

In sostanza, non si tratta di una pratica nuova, ma di un adattamento dell’intimità alle tecnologie che usiamo ogni giorno. Non comporta rischi legati alle malattie sessualmente trasmissibili ed è più facile lasciarsi andare dietro a uno schermo, tuttavia, può portare a una dipendenza sessuale, a causa della sua facilità di usufruirne e alla perdita del controllo dei contenuti condivisi. Una volta inviato un messaggio o una foto, infatti, non si può più garantire che resti privato. Per questo motivo è importante conoscere alcune regole per fare sexting in modo piacevole e consapevole.

Come fare sexting: consigli pratici

Tramite il sexting ci si può divertire con il partner ed esplorare la propria sessualità. Ecco alcuni consigli pratici per viverlo al meglio:

Foto? Ok, ma non subito : non è necessario inviare subito immagini esplicite, anzi, non è affatto una buona idea! Un inizio più appropriato per iniziare a scaldare l’atmosfera, può essere un gioco di parole, frasi sensuali o messaggi che aumentino l’intesa. Se si decide di passare a contenuti visivi, meglio farlo in modo progressivo.

: non è necessario inviare subito immagini esplicite, anzi, non è affatto una buona idea! Un inizio più appropriato per iniziare a scaldare l’atmosfera, può essere un gioco di parole, frasi sensuali o messaggi che aumentino l’intesa. Se si decide di passare a contenuti visivi, meglio farlo in modo progressivo. Crea il mood giusto : proprio come in un incontro dal vivo, anche il sexting funziona meglio se si prepara l’atmosfera. Puoi accendere una candela, indossare qualcosa che ti fa sentire sexy o semplicemente metterti in una situazione rilassata. L’energia che provi traspare anche nei messaggi e nelle foto.

: proprio come in un incontro dal vivo, anche il sexting funziona meglio se si prepara l’atmosfera. Puoi accendere una candela, indossare qualcosa che ti fa sentire sexy o semplicemente metterti in una situazione rilassata. L’energia che provi traspare anche nei messaggi e nelle foto. Usa le immagini con creatività : se decidi di mandare foto, non pensare che debbano essere per forza “da copertina”. A volte una foto di un dettaglio (le labbra, una spalla, una curva del corpo) è molto più intrigante di uno scatto esplicito. Puoi giocare con inquadrature parziali che lasciano spazio all’immaginazione o giochi di luce e ombra, che rendono lo scatto sensuale senza mostrare troppo.

: se decidi di mandare foto, non pensare che debbano essere per forza “da copertina”. A volte una foto di un dettaglio (le labbra, una spalla, una curva del corpo) è molto più intrigante di uno scatto esplicito. Puoi giocare con inquadrature parziali che lasciano spazio all’immaginazione o giochi di luce e ombra, che rendono lo scatto sensuale senza mostrare troppo. Costruisci un climax : il bello del sexting è il crescendo! Parti con qualcosa di soft e aumenta l’intensità man mano che aumenta il coinvolgimento e il desiderio. È un po’ come un preliminare digitale: più tempo dedichi al gioco, più diventa eccitante.

: il bello del sexting è il crescendo! Parti con qualcosa di soft e aumenta l’intensità man mano che aumenta il coinvolgimento e il desiderio. È un po’ come un preliminare digitale: più tempo dedichi al gioco, più diventa eccitante. Mantieni il tono leggero: non serve essere “perfetti”. Vanno bene anche un pizzico di ironia o un gioco di parole, con un doppio senso, piccoli gesti che rendono tutto più autentico.

Attenzione: 3 precauzioni per fare sexting in modo sicuro

Praticare sexting non è di per sé pericoloso, a patto che venga fatto con consapevolezza e responsabilità. Quindi, affinché sia piacevole e sicuro, ecco qualche consiglio per vivere l’esperienza nel modo migliore:

Proteggi i contenuti : un piccolo accorgimento può essere non mostrare il volto nelle foto intime o eliminare dettagli identificativi, come tatuaggi o ambienti riconoscibili. In questo modo, anche nel caso di una eventuale diffusione non consensuale, si riduce l’impatto sulla privacy.

: un piccolo accorgimento può essere non mostrare il volto nelle foto intime o eliminare dettagli identificativi, come tatuaggi o ambienti riconoscibili. In questo modo, anche nel caso di una eventuale diffusione non consensuale, si riduce l’impatto sulla privacy. Crea un clima di fiducia : condividere messaggi o immagini intime presuppone fiducia. È bene praticarlo con persone con cui si ha un rapporto stabile o comunque affidabile. È consigliabile evitare di fare sexting con sconosciuti o conoscenze superficiali, in modo da ridurre i rischi.

: condividere messaggi o immagini intime presuppone fiducia. È bene praticarlo con persone con cui si ha un rapporto stabile o comunque affidabile. È consigliabile evitare di fare sexting con sconosciuti o conoscenze superficiali, in modo da ridurre i rischi. Consenso reciproco: il sexting deve essere sempre frutto di una scelta condivisa. Mai inviare materiale esplicito senza che la persona dall’altra parte sia d’accordo. Il consenso è la base di ogni forma di intimità, anche virtuale.

App utili per sexting sicuro

Oltre ai social network e alle classiche app di messaggistica, negli ultimi anni sono nate applicazioni pensate per aumentare la sicurezza durante il sexting, proprio per la sua sempre maggior diffusione. Tra quelle più utilizzate, ci sono:

Signal : app di messaggistica con crittografia end-to-end, che consente di inviare messaggi e immagini in totale riservatezza.

: app di messaggistica con crittografia end-to-end, che consente di inviare messaggi e immagini in totale riservatezza. Confide : app che permette di inviare messaggi a tempo e impedisce di fare screenshot.

: app che permette di inviare messaggi a tempo e impedisce di fare screenshot. Wickr Me: app gratuita che offre un buon livello di anonimato e funzioni avanzate di autodistruzione dei messaggi. È, infatti, una app focalizzata sulla privacy.

Quando il sexting diventa pericoloso

Il sexting è un gioco molto erotico, ma può trasformarsi velocemente in situazioni spiacevoli, soprattutto se legate alla questione del revange porn; in questi casi, una persona condivide foto o video privati senza il consenso del partner, spesso per vendetta o per umiliazione. Con la stessa accezione, il materiale può venire usato per ricattare (il cosiddetto sextortion). Un altro rischio riguarda la pressione psicologica: può capitare che qualcuno venga spinto a inviare immagini intime per paura di perdere l’affetto o l’attenzione del partner. È una dinamica che può causare ansia, stress e compromettere l’autostima.

Il sexting può essere veramente arricchente per la vita di coppia e per rafforzare intimità e piacere sessuale. Con i giusti accorgimenti e l’uso di strumenti sicuri, può essere un gioco erotico piacevole e divertente, in grado di aumentare le possibilità di provare piacere sessuale, incrementare autostima e rafforzare l’intimità con l’altra persona.